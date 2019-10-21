陳同佳案 徐國勇：到有死刑地方接受審判違反人性

（中央社記者黃麗芸台北21日電）港府願助港女命案凶嫌陳同佳來台投案，遭陸委會指別具用心。內政部長徐國勇今天說，台港須有司法互助協定，才能根據犯罪地審判，且屬人主義優先，並無雙重標準問題。

港女命案凶嫌陳同佳願赴台「自首」引發爭議，香港特區政府昨晚發表聲明否認有政治操作，強調現無法律與台灣進行刑事司法協作，呼籲台方務實及積極接收被其通緝和自願自首的人士。

徐國勇今天上午列席立法院內政委員會備詢，他會前接受媒體聯訪時表示，針對此案，認為須先和香港有司法互助協定，才能根據犯罪地審判，即可解決此問題，但港府又不談，僅說要將人送過來。

其次，他指出，港府此動作有無政治操作，國人可思考，香港人（陳同佳）殺香港人，被告陳同佳現在人在香港，港府為何不審判，難道這是鼓勵香港人在香港以外地區殺人、犯罪，返港後就無罪嗎，他相信絕非如此。

徐國勇表示，香港並無死刑，但台灣有死刑，陳同佳願接受從沒死刑處到有死刑處接受審判，這違反被告的人性，陳同佳有無遭受相關指使問題，這也是外界質疑之處。

若以屬人主義來說，徐國勇認為，香港就有審判權，為何要將陳同佳送到台灣，且所有筆錄都在香港，台灣並無陳同佳的筆錄，港府也不願意提供給台灣。

他提到，香港願將陳同佳送到台灣，和中國大陸有無政治操作意圖，這部分也沒講清楚。

媒體追問台灣去年還對陳同佳發布通緝一事，徐國勇說，因犯罪地在台灣，當時懷疑陳同佳是被告，在法律面並無問題，且在犯罪地發布通緝是主權的表現，也無雙重標準問題。

至於中港聯手是否企圖矮化台灣，徐國勇說，這部分陸委會會做相關評估。（編輯：張銘坤）1081021