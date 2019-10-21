徐國勇：曾見管浩鳴 對陳同佳案未做任何承諾

內政部長徐國勇21日說，曾接見香港牧師管浩鳴，當時不知管身兼北京市政協委員，對於陳同佳案他並未答覆或承諾。中央社記者王飛華攝 108年10月21日

（中央社記者顧荃、葉素萍台北21日電）內政部長徐國勇今天說，曾接見香港牧師管浩鳴，是因管為宗教領袖，當時不知管身兼北京市政協委員；途中發覺管浩鳴想談陳同佳案，但他並未答覆或承諾。

徐國勇晚間透過新聞稿表示，兩、三週前接到總統府國策顧問黃承國來電，表示香港聖公會教省秘書長要來拜會，因為聖公會教省秘書長是宗教領袖，而宗教業務屬內政部主管業務，宗教領袖拜會部長，皆照例予以接見，因此安排接見。

徐國勇表示，在會面中，管浩鳴確實有提及陳同佳案，但他回應，通緝不是內政部發布的，且陳同佳案涉及司法互助等事宜，不宜由內政部回答。

徐國勇說，他也發覺管浩鳴的目的主要是談陳同佳案，並非僅是宗教事務。因陳同佳案涉及陸委會及法務部，他沒有答覆也沒有做任何承諾。以上就是見面的過程及內容。

他說，約一週後，管浩鳴再來台，又再次透過相關人士要求再次見面，他即拒絕接見。

另外，徐國勇強調，針對此事從未對警政署有過任何指示。他接見宗教領袖管浩鳴時，也不知管浩鳴具有北京政協委員身分。

黃承國今天受訪指出，當時管浩鳴的名片上是寫著香港聖公會教省秘書長，他也是第一次見到管浩鳴，不知道管浩鳴有北京市政協委員的身分，「如果知道他是政協委員，連我都不敢跟他見面，何況是徐國勇」。

黃承國說，自己跟香港道教聯合會很熟，有道教會的友人介紹管浩鳴和他見面，管浩鳴原本是要來台灣找理律事務所處理陳同佳的投案事宜，希望能跟政府部門先溝通此事，所以他9月底就帶了管浩鳴去與徐國勇會面。

黃承國指出，管浩鳴跟他說是做教誨工作，凶嫌陳同佳與死者潘曉穎是同學校的學生，屬於香港聖公會，小孩子很年輕，才20歲，教會有心替孩子奔走，希望給年輕人教化，要來台灣投案，「本來是很單純的事情，為何演變成政治就不單純，這是當初無法考量的」。

陳同佳2018年初涉嫌在台殺害同行香港女友後逃返香港，台灣向香港提出司法互助請求，但港府未回應，反而在今年初提出修訂逃犯條例，宣稱藉此引渡陳同佳，但條例同時適用於中國大陸和澳門，引起大規模「反送中」抗爭。陳同佳則僅因盜竊女友財物罪等被判刑入獄，並獲減刑，預定10月23日出獄，陳同佳10月17日表示出獄後將赴台灣自首。（編輯：林興盟）1081021