陳同佳若押解到台灣 入關方式比照押解詐騙集團

陸委會22日說，已致函要求港府同意台灣檢警到香港押解港女命案凶嫌陳同佳，並帶回陳同佳在港筆錄等相關卷證。圖為陳同佳與女友2018年來台時監視器拍到的畫面。（警方提供）

（中央社記者吳睿騏桃園機場22日電）陸委會今天說，已致函要求港府同意台灣檢警到香港押解港女命案凶嫌陳同佳，並帶回陳同佳在港筆錄等相關卷證；目前桃機已做好因應，如果押解返台將比照詐騙集團入關方式。

桃園國際機場相關人員接受中央社記者訪問表示，陳同佳入境後將送到地方檢察署偵辦，國境部分只負責人員安全。

桃機相關人員說，陳同佳抵達機場後，會等同班機所有乘客下機後，再由主責的司法、警政單位陪同人員押解，內政部警政署航空警察局及內政部移民署人員協助戒護及負責相關入境事務。

桃機相關人員表示，陳同佳入關流程會比照以往押解詐騙集團返台方式辦理，證照查驗時，會由移民署開設專檯，不與一般民眾一同查驗；通過海關時，會走紅線申報檯通關，隨後在押解人員陪同下出管制區，直接搭車離去。

目前桃機相關單位都在準備中，做好各種因應措施，一旦港府願意由台灣派員到香港押解陳同佳到台灣受審，將立即啟動各項因應機制，協助完成押解通關作業。（編輯：李明宗）1081022