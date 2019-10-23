內政部：陳同佳若真心要來台 仍有申請入境方式

涉嫌在台灣旅遊期間殺死女友的香港男子陳同佳23日上午9時出獄，他向現場媒體簡短談話向死者和家人道歉，並表示願意到台灣「自首」。中央社記者張謙香港攝 108年10月23日

（中央社記者陳俊華台北23日電）針對陳同佳案，內政部說，若陳同佳真心要來台接受法律制裁，仍有方式可申請入境，台港應儘速建立司法互助機制，從根本解決問題；法務部主張，應以正式司法互助方式處理，不會私了，也沒有拒收問題。

陳同佳去年在台灣殺害同為香港人的女友，隨後潛逃回港，成為香港修訂「逃犯條例」及「反送中」運動導火線。港府宣稱，陳同佳今天出獄後，將協助他來台投案。陸委會昨天透過既有管道，致函、致電港府，擬派員赴香港押解陳同佳來台受審，但遭港府拒絕。

立法院內政委員會明天將邀請司法院副秘書長葉麗霞、內政部長徐國勇、陸委會主委陳明通、法務部次長張斗輝等人專題報告「目前我國與香港地區犯罪及追訴概況」並備詢。

根據內政部已送到立法院的書面報告指出，台灣與香港兩地民間交流頻繁，許多跨境詐欺、毒品等犯罪，也以香港為中繼站，往來中國大陸及東南亞地區，因雙方尚未簽署共同打擊犯罪或司法互助協議，且因法制不同，仍有許多亟待突破事項，故合作打擊犯罪效能有限。

內政部表示，調查取證部分，因台港雙方無簽訂司法互助協議，無法進行調查取證；刑事犯（通緝犯）遣返也因台港雙方無簽訂司法互助協議，故歷年來香港沒有協助台灣查緝、遣返人犯的紀錄。

針對陳同佳案，內政部指出，盼港方依先前公開承諾提供合法協助，提供認罪書、庭訊口供等，提供台灣赴港人員攜回；因本案犯嫌涉及重罪，為免犯嫌有逃亡滅證之虞，希望港方協助台灣赴港人員確認犯嫌身分及帶回，勿使重案犯嫌逍遙法外。

內政部表示，將配合陸委會政策決定，掌握陳同佳的行蹤，因此對陳同佳與其預定陪同人員註記不得網簽申請，並非限制其入境，如果陳同佳真心要來台接受法律制裁，仍有方式可以申請入境；內政部建議台港雙方應儘速建立司法互助機制，既可有效處理陳同佳個案，也可從根本解決問題。

法務部的書面報告則指出，從民國105年起，台灣共向香港提出53件司法合作請求，其中透過陸委會香港辦事處正式向港府提出司法互助請求11件，陸委會香港辦事處在港協助行政協查42件。香港則以台港間未簽有司法互助協議，故無法處理台灣的司法互助為由，「從未回應我方所提出之請求」。

法務部表示，法務部與陸委會奉行政院指示，針對陳同佳案成立專案小組，台港雙方均擁有司法管轄權，但考量港人港審的優先性與便利性，應由香港政府優先審理；港府不應讓犯罪嫌疑人任意遊走，以免產生串供或湮滅證據之虞。台灣主張雙邊以正式司法互助方式處理，「不會私了，也沒有拒收問題」，台灣從未放棄管轄權。

法務部指出，中華民國政府司法單位願提供相關事證，以供審理；港府有無管轄權應由法院裁定審認，若認無管轄權，法務部願與港府基於司法互助討論後續處理，但都未獲港府正面回應。

法務部重申，只要犯嫌進入台灣的領域內，因陳同佳是通緝犯，將依法逮捕，並由士林地檢署依法偵辦。呼籲港府履行承諾提供協助，如何合法提供台灣本案在港證據，應積極面對、具體回應，與台灣人員共商後續司法互助事宜，以伸張被害港女及其家屬人權。（編輯：林興盟）1081023