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陳同佳願赴台自首
陳同佳2018年初涉嫌在台殺害同行香港女友後逃返香港，全案成為香港反送中起因。陳同佳因盜竊女友財物罪等被判刑入獄，並獲減刑，10月23日出獄。陳同佳表示，對不起社會，願意赴台「自首」。
陳同佳願赴台自首
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陳同佳願赴台自首1/24

傳將為陳同佳辯護 陳長文僅證實見過牧師一次

最新更新：2019/10/24 13:00
外傳陳同佳將委任台灣知名律師陳長文（圖）辯護，但陳長文僅表示見過牧師一次，其餘問題無法回答。（中央社檔案照片）
外傳陳同佳將委任台灣知名律師陳長文（圖）辯護，但陳長文僅表示見過牧師一次，其餘問題無法回答。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北24日電）港女命案凶嫌陳同佳昨天出獄，表示願意赴台「自首」。外傳陳同佳將委任台灣知名律師陳長文辯護，但陳長文僅表示見過牧師一次，其餘問題無法回答。

中國外圍官媒環球時報昨天刊出牧師管浩鳴專訪，提到在管浩鳴安排下，陳同佳父母曾到台灣與律師會面。

外傳陳同佳將委任陳長文辯護，陳長文昨天接受中央社記者查證時僅證實與牧師見過一次。至於是否接受陳同佳委任、陳同佳訴求為何等問題，陳長文說，得問問其他同事，他無法回答。

今天另有媒體報導，陳同佳在台委任律師為陳長文，並指陳長文對此表示，「因為事涉敏感，所以無法證實，也無法否認。」中央社記者致電查證，未獲回應。

陳長文是理律法律事務所資深合夥人，依理律法律事務所網站介紹，陳長文是哈佛大學法學博士，長期投入兩岸法學教育、法治建設等教育工作，曾任行政院政務顧問、中華民國紅十字會總會會長，也曾獲發中華民國二等景星勳章。（編輯：張銘坤）1081024

香港聖公會教省秘書長管浩鳴（右）23日早上接台灣殺人案疑犯陳同佳出獄，並稱陳同佳會暫時找個地方休息，其後陪同陳同佳登上一輛轎車離去。（美聯社）
香港聖公會教省秘書長管浩鳴（右）23日早上接台灣殺人案疑犯陳同佳出獄，並稱陳同佳會暫時找個地方休息，其後陪同陳同佳登上一輛轎車離去。（美聯社）
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