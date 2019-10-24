傳將為陳同佳辯護 陳長文僅證實見過牧師一次

外傳陳同佳將委任台灣知名律師陳長文（圖）辯護，但陳長文僅表示見過牧師一次，其餘問題無法回答。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北24日電）港女命案凶嫌陳同佳昨天出獄，表示願意赴台「自首」。外傳陳同佳將委任台灣知名律師陳長文辯護，但陳長文僅表示見過牧師一次，其餘問題無法回答。

中國外圍官媒環球時報昨天刊出牧師管浩鳴專訪，提到在管浩鳴安排下，陳同佳父母曾到台灣與律師會面。

外傳陳同佳將委任陳長文辯護，陳長文昨天接受中央社記者查證時僅證實與牧師見過一次。至於是否接受陳同佳委任、陳同佳訴求為何等問題，陳長文說，得問問其他同事，他無法回答。

今天另有媒體報導，陳同佳在台委任律師為陳長文，並指陳長文對此表示，「因為事涉敏感，所以無法證實，也無法否認。」中央社記者致電查證，未獲回應。

陳長文是理律法律事務所資深合夥人，依理律法律事務所網站介紹，陳長文是哈佛大學法學博士，長期投入兩岸法學教育、法治建設等教育工作，曾任行政院政務顧問、中華民國紅十字會總會會長，也曾獲發中華民國二等景星勳章。（編輯：張銘坤）1081024