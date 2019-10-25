傳陳同佳大選後投案 徐國勇：專案小組處理

涉嫌在台灣旅遊期間殺死女友的香港男子陳同佳23日上午9時出獄，他向現場媒體簡短談話向死者和家人道歉，並表示願意到台灣「自首」。中央社記者張謙香港攝 108年10月23日

（中央社記者劉建邦台北25日電）港媒報導，港女命案嫌犯陳同佳可能明年選後赴台投案。內政部長徐國勇今天說，這是香港傳出訊息，由專案小組處理，政府已建立窗口，會注意相關議題，處理陳同佳案無選舉考量。

內政部警政署下午舉辦記者會，宣布「第15任總統副總統暨第10屆立法委員選舉治安維護聯合指揮所」揭牌，徐國勇、署長陳家欽等出席。徐國勇會後接受媒體聯訪時，做以上表示。

媒體詢問，關於港媒報導陳同佳可能在台灣明年總統選舉後才會赴台投案的看法。徐國勇說，這是由香港媒體傳出消息，由專案小組處理，政府已設置對口單位，若陳同佳要來台負起刑事責任，會指派相關人士依相關進展把人帶回台灣，後續會特別注意相關報導。

徐國勇表示，陳同佳案跟選舉無關，陳男要不要來台灣是港府責任，假設陳同佳明天要赴台，政府已建立窗口及對口單位並隨時開放，他重申跟選舉考量無關。

徐國勇說，港府讓殺人犯到處趴趴走，這部分香港民眾可以忍受嗎？這是港府問題。

媒體詢問，陳同佳案是否有政治因素凌駕司法狀況。徐國勇指出，行政院長蘇貞昌今天提到前總統馬英九的密友律師為凶手辯護、政協牧師居中跑腿，現在照妖鏡一照，魔鬼一一現形，政府步步為營是對的。這部分蘇貞昌已經講得很清楚。

徐國勇說，依國際刑事司法互助法規定，只要是關於港澳及中國大陸的刑事司法互助案件，必須要透過大陸委員會聯繫，陸委會參與陳同佳案是有法律依據，且根據法律規定處理。

媒體詢問，徐國勇昨天在立法院與記者發生口角，被外界認為是耍官威。徐國勇說，他是否耍官威由外界判斷，他曾任職過媒體、行政院發言人，昨天是因記者把評論帶入訪問，身為民主國家的政務官被外界指責，都虛心接受，但該名記者太離譜，他只是請對方「客氣一點」，其他部分由外界評斷。（編輯：張銘坤）1081025