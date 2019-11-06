顧立雄：對台26條沒吸引力 不考慮發展離岸中心

（中央社記者劉姵呈台北6日電）中國提出對台「26條措施」，金管會主委顧立雄今天表示，一點吸引力都沒有；至於發展人民幣離岸中心，也不在他的政策思考範圍內，目前已有中國銀行在台北分行，足以因應人民幣調度需要。

對於中國政府提出希望台灣可設立人民幣離岸中心，金融監督管理委員會主委顧立雄今天下午出席「2019台北綠色債券國際研討會」會後受訪表示，設立人民幣離岸中心的概念就像是香港或倫敦在做的，涉及滬港通及人民幣清算中心，但他認為，就國人目前對於人民幣的需求，透過中國銀行在台北分行就足以因應。

顧立雄強調，目前中國並沒有提出「台滬通」、「台港通」的提議，他也重申，目前機制已經足以因應，並沒有考慮要讓台灣發展人民幣離岸中心，不在他的政策優先範圍內。

再者，金管會2014年發展國際板債市時，就允許人民幣計價寶島債的發行，台資富邦華一銀行與中國券商5日在南京簽署合作備忘錄，將在台灣聯合發行10億元人民幣的「寶島債」；顧立雄表示，富邦華一來台灣發行人民幣債券，符合法令規定，金管會「當然歡迎」。

另外，中國頻頻祭出吸引台灣企業的政策，日前也提出對台「26條措施」，顧立雄表示，這次與金融機構相關的只有1條，即開放融資租賃、小額貸款公司、融資擔保公司的部分，他直言，「一點吸引力都沒有」。

媒體也詢問兩岸金銀會、金證會未來是否有因此重啟的機會，作進一步的首長級官員面談，顧立雄則表示，這不是單方面可以決定的，若有任何適當的場合或對等的情況下，金管會沒有排拒；另外，目前事務官在必要的層級，一直都有維持溝通。（編輯：林興盟）1081106