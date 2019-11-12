中國爆發黑死病 內蒙古2人確診染鼠疫

（中央社台北12日電）中國官方今晚證實，內蒙古有2人經診斷為「肺鼠疫」確診病例，目前患者已在北京得到妥善救治。陸媒引述北京朝陽醫院相關負責人稱，「沒有必要恐慌，一切盡在掌控中」。

北京市朝陽區政府今晚通報，11月12日，內蒙古自治區錫林郭勒盟蘇尼特左旗2人經專家會診，被診斷為肺鼠疫確診病例。目前，患者已在北京市朝陽區相關醫療機構得到妥善救治，相關防控措施已落實。

陸媒經濟觀察網報導，有消息指北京朝陽醫院急診科接診兩例患者，患者曾住進朝陽醫院負壓病房，其樣本經中國疾控中心檢測，12日中午確診為肺鼠疫病例。根據有關部門的要求，所有開設發熱門診的醫療機構，重點篩查發熱門診就診患者。

報導引述北京朝陽醫院相關負責人表示，「沒有必要恐慌，一切盡在掌控中」。

當記者追問「 一切盡在掌控中」是否意味「兩名患者已經脫離生命危險」時，上述負責人表示：「患者目前已經不在朝陽醫院，轉去了別的醫院。具體情況請等待官方正式通知。」

鼠疫是中國甲類傳染病，又稱黑死病。消息傳出後，已在中國大陸網路社群引發震驚與熱傳。

據北京市朝陽區政府通報，鼠疫發病急、病程短、死亡率高、傳染性強、傳播迅速。特別是敗血性鼠疫和肺鼠疫，如果不加治療，病死率為30%至100%。鼠疫潛伏期較短，一般為1至6天，但個別病例可達8至9天。

通報稱，感染動物和肺鼠疫患者，宿主動物常見有齧齒類動物和野生食肉動物，如灰旱獺、紅旱獺、喜馬拉雅旱獺和長尾黃鼠等。

傳播途徑有二：

一、蚤叮咬的傳播方式為鼠－蚤－人，即跳蚤叮咬病鼠後再叮咬人，或剝取染疫旱獺皮或剝食其他染疫動物，此類傳播方式常引起腺鼠疫或敗血型鼠疫。

二、人－人傳播方式，即健康者接觸患有肺鼠疫的病人後，經呼吸道吸入感染，此種方式感染的主要為肺鼠疫。（編輯：楊昇儒/林克倫）1081112