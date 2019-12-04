中國交銀迫港籍主管辭職 港人職場處境堪憂

「金融時報」報導，中國國有的交通銀行香港分行前首席經濟學家羅家聰10月離開任職14年的交銀，他受訪表示，因他是香港人而被要求辭職。圖為香港一間交通銀行。（圖取自維基共享資源；作者Hulapewue，CC BY-SA 3.0）

（中央社記者戴雅真倫敦3日專電）「金融時報」報導，中國國有的交通銀行香港分行前首席經濟學家羅家聰10月離開任職14年的交銀。他受訪表示，因他是香港人，被交銀要求辭職，令人憂心香港人在職場的處境。

香港出生長大的羅家聰表示，交通銀行對於要求他辭職沒有給予正式解釋。

羅家聰受訪指出，他被迫辭職，是因為從6月反送中運動爆發以後，銀行內部的中國籍和港籍員工之間分歧越來越大。

羅家聰表示：「他們不認為一個香港人適合繼續代表中國的銀行說話。」這是羅家聰離職後首次接受英文媒體訪問。

他表示，交通銀行內部的氣氛近年來變得更加嚴格，特別是在他代表向媒體發言的時候。

羅家聰表示，這與2014年雨傘革命時有很大不同，當時他接受過公開採訪，談論經濟問題，「如今，他們甚至想審查你的觀點」。

羅家聰說，他日前在當地電台發表評論說，2003年香港爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，當時對香港造成的經濟影響，遠大於現在的抗議活動，這番發言讓銀行管理層對他特別不滿。

他表示，這與北京支持的政治領導人，像是香港特首林鄭月娥等人的官方說法相互矛盾。林鄭月娥聲稱，抗議活動對經濟帶來的影響更甚SARS。

羅家聰表示，交通銀行還不滿他向同事轉發一篇經濟新聞的鏈接，認為那篇文章的內容在批評政府。

羅家聰表示，交通銀行的動作代表中國內地銀行已大幅轉變行內政策，慢慢踢掉香港人，也逐漸不再僱用年輕的香港人。

交通銀行發言人拒絕置評。不過訪問多家金融機構，包括銀行、資產管理公司、會計公司和法律公司等可以發現，不願意僱用港人的機構不只是內地銀行。這些機構都表示，他們憂心若僱用參與過反送中運動的香港人，可能會惹麻煩上身，影響和內地客戶往來。

3家總部在香港的國際避險基金公司表示，公司有暫停僱用港人的不成文內規。一家國際法律公司的中國合夥人表示，他不會僱用曾經參與反送中運動的求職者。

他表示：「我會問他們是否參與過暴力行動，因為我不想要員工有那種邏輯，運用暴力去達成目的，這不是法律運作的方式。」

香港浸會大學管理學系講師葉偉光表示，人資主管在僱用當地人（港人）時會比較猶豫，而且增加社群網路帳號等「背景調查」。他表示：「他們不會公開表態，但私底下，他們比較不願僱用香港年輕畢業生。」

一家香港獵人頭公司也表示，客戶現在比較憂心政治面的影響，因為不想「觸犯中國的逆鱗」，但他也表示，公司只有在對方有被逮捕或刑事紀錄時才會拒絕僱用。（編輯：陳永昌）1081204