中國蘭州獸醫研究所爆發布氏桿菌病 96人陽性反應

（中央社台北7日電）中國農業科學院蘭州獸醫研究所近百名師生，近日傳出感染布氏桿菌病引發關注。央視網引述甘肅省蘭州市疾控中心今天通報，截至7日中午12時，該研究所317名師生有96人呈現血清陽性反應。

綜合陸媒報導，中國農科院蘭州獸醫研究所口蹄疫防控技術團隊11月下旬先後提報，有4名學生呈現布氏桿菌病血清檢驗陽性。蘭州獸醫研究所隨後成立調查小組，關閉相關實驗室並進行調查。

甘肅省疾控中心昨天確認，呈現血清檢驗陽性反應者有65人，但蘭州市疾控中心今天通報，截至7日中午12時，已有96人呈現陽性反應。

根據衛生福利部官網資料，布氏桿菌病是由布氏桿菌屬細菌所引起，主要在動物間傳播，人類則是因食入被感染的乳製品，或經皮膚傷口或黏膜接觸受感染動物的組織、血液、尿液、陰道分泌物、流產胎兒和胎盤而感染。人與人之間的直接傳播是罕見的。

資料指出，布氏桿菌病沒有特定的病徵，沒有一定的潛伏期，一般是5至60天，但可以長至數月。通常出現的病徵包括發燒、冒汗、頭痛、肌肉，關節或背部疼痛、疲勞、食慾不振和身體虛弱，嚴重的感染可能會影響大腦、心臟、肝臟、脾臟、其他器官或系統。

資料顯示，這種疾病可演變成慢性疾病，並可持續多年，治療痊癒後仍可能復發。（編輯：繆宗翰/林克倫）1081207