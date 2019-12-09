中國農業部：秋行軍蟲2020進入爆發階段

（中央社台北9日電）中國農業農村部指出，秋行軍蟲今年入侵中國並定殖，明年可能進入爆發階段，且北遷進入江淮、黃淮地區時間更早，防控形勢更加嚴峻，各級農業農村部門要早謀劃、早準備、早防治。

2018年以來，秋行軍蟲已擴散至亞洲16個國家。2019年1月，中國雲南首次發現秋行軍蟲入侵，5月開始快速傳播蔓延，2019年秋行軍蟲發生面積1500多萬畝，實際危害面積246萬畝。

新京報今天報導，中國農業農村部7至8日在海南陵水縣召開全國重大植物疫情阻截防控暨南繁基地聯合檢疫推進落實現場會。

會議指出，秋行軍蟲今年入侵中國並定殖，明年可能進入爆發階段，預計明年北遷進入江淮、黃淮地區時間更早，防控形勢更加嚴峻。

會議要求，各級農業農村部門要早謀劃、早準備、早防治。雲南、廣西、廣東、海南等週年繁殖區，要組織專門力量，加強冬春監測防控，控制當地危害，壓低北遷蟲源基數，減輕北方防控壓力。

中國農業科學院植物保護研究所農業昆蟲研究室主任王振營向新京報表示，2020年秋行軍蟲發生情況可能要比2019年更複雜。

他解釋，2020年境外蟲源的持續遷入和本地蟲源的生長，導致種群數量遠遠超過2019年北遷蟲源。此外，2020年春季向長江流域遷飛的時間會比2019年提前1個月左右，因此，蔓延到黃淮海地區、東北地區遷飛的時間也會早，此時正是黃淮海的夏玉米苗期、北方春玉米的新葉期，造成的危害預計會比2019年更大。

王振營說，今年秋行軍蟲主要發生在西南山地玉米區，其中雲南有930萬畝，占全國見蟲面積的60%；廣西約200萬畝、占12%；四川110多萬畝、占7%。

王振營指出，這3省的見蟲面積占全國近8成。西南丘陵玉米區和南方山地玉米區玉米損失分別控制在5%和3%，黃淮海的夏玉米區點片零星發生，基本上沒有造成損失。（編輯：陳家倫/林克倫）1081209