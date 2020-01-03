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武漢疑爆發SARS
中國武漢市爆發不明原因肺炎，民眾擔憂SARS重現。武漢當局12月31日證實有關不明原因肺炎的緊急通知文件是真的；中國國家衛生健康委員會已派出專家組展開檢測核實工作。
武漢疑爆發SARS
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武漢疑爆發SARS1/10

武漢不明肺炎增至44例 排除流感與腺病毒感染

最新更新：2020/01/03 18:16
中國武漢至2020年1月3日上午8時共發現符合不明原因的病毒性肺炎診斷患者44例，已排除流感、禽流感、腺病毒感染等常見呼吸道疾病。（圖取自武漢金銀潭醫院網頁whjy.com.cn）
中國武漢至2020年1月3日上午8時共發現符合不明原因的病毒性肺炎診斷患者44例，已排除流感、禽流感、腺病毒感染等常見呼吸道疾病。（圖取自武漢金銀潭醫院網頁whjy.com.cn）

（中央社台北3日電）中國武漢爆發不明肺炎，當地衛健委公告，至2020年1月3日上午8時，共發現符合不明原因的病毒性肺炎診斷患者44例，其中重症11例。鑑定已排除流感、禽流感、腺病毒感染等常見呼吸道疾病。

武漢市衛健委今天公告的病例，比前一次的公告多了17例。武漢市衛健委2019年12月31日公告稱，近期發現的「不明原因肺炎」有27個病例，其中，7例病情嚴重，均已隔離治療。

界面新聞報導，武漢市衛生健康委員會今天公告指出，2019年12月以來，發現不明原因的病毒性肺炎病例，病例臨床表現主要為發熱，少數病人呼吸困難，胸片呈雙肺浸潤性病徵。

公告表示，截至2020年1月3日8時，共發現符合不明原因的病毒性肺炎診斷患者44例，其中重症11例，其餘患者生命體徵整體穩定。目前所有病例均在武漢市醫療機構隔離治療，已追蹤到121名密切接觸者並進行醫學觀察，正在追蹤密切接觸者。

流行病學調查顯示，部分病例為武漢市華南海鮮城經營戶。截至目前，初步調查表明，未發現明顯的人傳人證據，未發現醫務人員感染。

病原鑑定（包括核酸檢測和病毒分離培養）和病因溯源工作正在進行中，已排除流感、禽流感、腺病毒感染等常見呼吸道疾病。

公告表示，武漢市衛生健康委在全市醫療機構展開相關病例搜索和回顧調查，已完成對華南海鮮城的環境衛生處置工作，進一步的衛生學調查正在進行中。（編輯：陳家倫/林克倫）1090103

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