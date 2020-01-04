因應武漢不明肺炎 港府啟動嚴重應變級別

香港醫院管理局3日公布，新增兩起疑與武漢不明肺炎有關的病例，兩人在瑪嘉烈醫院（圖）隔離治療。（圖取自維基共享資源；作者：Baycrest，CC BY-SA 2.5）

（中央社記者張謙香港4日電）香港當局把中國大陸武漢近期出現的不明肺炎定性為「對公共衛生有重要性的新型傳染病」，並已啟動嚴重應變機制，對市民健康影響列為中等；學者同時呼籲政府從嚴防範。

當局今早公布，為因應武漢的情況，他們已根據「對公共衛生有重要性的新型傳染病準備及應變計畫」，啟動嚴重應變級別機制。

相關計畫是當局為處理傳染病而訂定的，當中有3個應變級別，依次是戒備、嚴重及緊急。

當局指出，在嚴重應變級別下，「對公共衛生有重要性的新型傳染病」對市民健康的即時影響屬於中等。

衛生署衛生防護中心發言人說，新型傳染病是指「此前不知道能令人類致病的病原體所引致的任何傳染病」，但由於其特性或已改變，因此不論其是否具備在人與人之間有效地傳播的能力，人類也會受到感染。

發言人說，這類疾病可能在國際間傳播，引致公共衛生緊急事件；現時武漢出現的病毒性肺炎病例群組個案可被視為一種「對公共衛生有重要性的新型傳染病」。

另外，食物及衛生局局長陳肇始早上在官方香港電台節目上說，本地至今累計有7起懷疑相關病例，病人都去過武漢，但沒有到過菜市場。

她說，病人並非感染嚴重肺炎，當中4人情況穩定，已經出院，另外3人仍在醫院接受治療。

陳肇始並說，港府與國家衛健委有溝通，有需要的話，不排除會派員到武漢了解情況，但暫時的溝通機制有效。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良向媒體說，武漢不明肺炎是重大的傳染病事件，武漢的個案在短時間內由27起增加到44起，不明肺炎發展情況已亮起紅燈。

他說，涉及呼吸道的新病毒，屬於會經接觸傳病的個案，無藥物可以治療，香港應要認清事件的嚴重性，防禦措施一定要用最嚴謹的方法，否則傳入香港的情況會相當嚴重。（編輯：張淑伶）1090104