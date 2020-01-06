反對車站設吸菸室 中國律師提告遭駁回

中國一名律師提告要求河南鄭州東站拆除吸菸室，但2018年12月31日遭法院駁回其訴訟請求。鄭州是目前中國菸害防制落伍地區，迄今許多公共場合仍可吸菸。（中新社提供）中央社 109年1月6日

（中央社台北6日電）中國一名律師因為主張火車站內設吸菸室，影響他的人身健康安全，在去年5月31日「世界無菸日」提告要求河南鄭州東站拆除吸菸室，但當地受理法院近日作出一審民事判決，駁回其訴訟請求。

中國國家衛生健康委員會去年7月發布「健康中國行動（2019—2030年）」，宣示今後政府要逐步提高全面無菸法規覆蓋人口比例，在全國範圍內實現室內公共場所、室內工作場所和公共交通工具全面禁菸，但各地目前實施菸害防制的進度有明顯落差。

相對上海市早在2017年就實施公共場所全面禁菸，河南鄭州是菸害防制的落伍地區，迄今許多公共場所未禁菸；若在禁菸的公共場所吸菸，僅責令改正，並可處人民幣5元（約新台幣22元）罰款。

大河網報導，北京律師殷清利去年5月30日在鄭州東站發現大廳二樓的東南、東北、西南、西北等4個位置分別設置吸菸室一處。他認為吸菸室門大開，吸菸旅客不時更換，附近彌漫菸味，給周圍路過旅客帶來極大影響。

殷清利認為，自己作為鐵路旅客運輸合約的旅客，在鄭州東站進行中轉停留，東站理應依法、依約提供相應的、保障人身健康安全的服務。隔天，他將鄭州東站告上法庭，要求拆除4個吸菸室。

但根據2019年12月31日鄭州鐵路運輸法院出具的民事判決書顯示，法院認為，本案是鐵路旅客運輸合約糾紛，根據原鐵道部等6部門的「關於在公共交通工具及其等候室禁止吸煙的規定」相關法規，以及「鄭州市公共場所禁止吸煙（菸）條例」，鄭州東站設置吸菸室，已履行作為承運人的從合約義務。

法院並認為，原告主張鄭州東站設置吸菸室的行為違反了從合約義務，降低了候車大廳空氣品質，「沒有事實根據和法律依據」，對其主張不予支持。

鄭州鐵路運輸法院一審宣判雖然駁回殷清利的起訴，但又要求鄭州東站應當充分利用現代技術手段，進一步加強對吸菸室的管理，避免吸菸室的煙霧擴散到候車大廳公共區域。

據報導，殷清利對判決結果表示不滿，已經提出上訴。他批評法院援引的都是過時的舊法規，無視2011年5月1日開始實施的「公共場所衛生管理條例實施細則」已明確規定室內公共場所禁止吸菸，且判決內容自相矛盾。（編輯：楊昇儒）1090106