國民黨掀檢討九二共識 學者：傳統論述已不適用

（中央社記者賴言曦台北13日電）大選落幕，國民黨青壯世代掀起檢討黨內兩岸論述的聲浪。淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳今天表示，國民黨傳統的兩岸關係論述已不適用現在的大環境。

國民黨敗選後，多名黨內立委、議員透過臉書（Facebook）表達對「九二共識」的質疑，主張黨內應就兩岸關係提出新論述。

張五岳下午接受中央社記者電訪時分析，這次大選被塑造成「必須抗中、反中才能維護民主」，加上美中大國博弈、香港反送中事件、中共總書記習近平1月提倡探索「一國兩制台灣方案」等因素，讓「九二共識」這種傳統的兩岸論述不再替國民黨加分，「反而可能成為包袱」。

他並指出，過去談「九二共識」的時空背景與現在不同，當時「支持統一，自認是中國人的民眾占多數」，且尚有海峽交流基金會、中國大陸海峽兩岸關係協會等對話機制，內容多半聚焦在功能、事務性的議題，較少涉及兩岸政治等高階議題，與現在的大環境已不同。

國立政治大學東亞研究所所長王信賢接受電訪時則表示，修改兩岸論述對國民黨來說是「重大工程」。國民黨必須思考，新的兩岸論述要加入多少歷史使命，因為「不需要歷史使命，那就跟民進黨一樣了」，而若真如此，國民黨恐成「泡沫」。

他認為，國民黨在台灣的情勢已不樂觀，國民黨如果要提出新論述，必須考慮要如何提出「對岸也可以接受的論述」；此外，還有是否將中共在第19次全國代表大會明確提出的「兩個100年」目標，以及美國的態度納入考慮。（編輯：朱建陵/楊昇儒）1090113