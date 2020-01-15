武漢通報新型肺炎家庭聚集案例 夫妻先後發病

（中央社台北14日電）中國武漢市衛生健康委員會今天0時10分通報，當地確診的41個新型冠狀病毒肺炎病例中，有一宗為「家庭聚集性」，夫妻兩人先後發病，但目前仍未發現明確的人傳人證據。

武漢衛健委通報，目前確診的41個病例中，發現一起為家庭聚集性，夫妻兩人發病，丈夫先發病，為華南海鮮批發市場從業人員，妻子否認有華南海鮮批發市場暴露史。

通報稱，現有調查結果表明，仍未發現明確的人傳人證據，「不能排除有限人傳人的可能」，但持續人傳人的風險較低，正結合臨床及流行病學資料展開進一步研究。

通報指出，在確診的41個病例中，以男性為主，中老年發病人數較多。病例早期以發燒和咳嗽症狀為主，早期可表現為持續性輕症，年齡較大或有基礎性疾病患者，易進展為重症。

通報稱，目前對密切接觸者醫學觀察14天，本次疫情所定義的密切接觸者是指：與患者共同生活、同室工作學習、同室居住的人員，在診治病例時未採取有效防護措施的醫護人員、照料人員，未採取有效防護措施的實驗室檢測人員，同病房的其他患者或陪護人員，與患者乘坐同一交通工具並有近距離接觸人員，由疾病控制專業人員判定的其他接觸情形。

通報表示，參考其他冠狀病毒所致疾病潛伏期、此次新型冠狀病毒病例相關資訊和當前防控實際，將密切接觸者醫學觀察期定為14天，並對密切接觸者進行居家醫學觀察。在觀察期內，一旦發現密切接觸者出現發熱、咳嗽等異常臨床表現，會及時將密切接觸者送至指定醫療機構進行排查、診治等。

針對1月13日，泰國報導1例來自武漢的新型冠狀病毒感染的肺炎病例，通報指出，該患者為武漢市民，現在泰國接受治療，病情穩定。同時，衛生健康部門對該患者的全部密切接觸者進行醫學觀察，目前無異常表現。

現有病原學研究和流行病學調查的初步結果顯示，大多數病例與華南海鮮批發市場暴露相關，少數病例否認有華南海鮮批發市場暴露史，個別病例曾接觸過類似病例。「目前未發現社區傳播」。

據通報，華南海鮮批發市場休市後，為加強溯源工作，在市場內採集環境標本進行檢測。目前，檢測結果發現部分樣本呈新型冠狀病毒陽性。同時，對其他市場也進行了初步調查，尚未發現與感染來源有關的線索。（編輯：楊昇儒/沈朋達）1090115