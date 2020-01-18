武漢新增4起新型肺炎病例 45人確診已2死

（中央社台北18日電）中國武漢市衛生健康委員會今天0時許通報，增加新認定新型冠狀病毒感染的肺炎病例4例。4名患者均為男性，於1月5日至8日期間發病、1月8日至13日入院治療。

通報稱，這4名患者經治療後症狀好轉，目前病情穩定，現已轉運至武漢市金銀潭醫院集中治療。4名新增病例相關流行病學調查正在進一步進行中，其密切接觸者也正在追蹤中。

通報並稱，已追蹤到泰國首例確診患者密切接觸者17人，全部納入醫學觀察，其中1名出現低熱、輕微咳嗽症狀，已轉至定點醫院治療，其餘未見異常；已獲取泰國通報的第2例患者同行人員資訊，對其家庭密切接觸者正展開追蹤。

針對日本通報的確診病例患者，通報表示已追蹤到4名家庭密切接觸者，均已納入醫學觀察。

通報稱，1月16日，治癒出院3例，無新增死亡病例。截至目前，武漢累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例45例，已治癒出院15例，在治重症5例，死亡2例，其餘患者病情穩定，患者均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。

據通報，目前累計追蹤密切接觸者763人，已解除醫學觀察665人，尚在接受醫學觀察98人，密切接觸者中，沒有發現相關病例。（編輯：楊昇儒/賴言曦）1090118