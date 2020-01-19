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2019新型冠狀病毒疫情延燒
中國武漢市2019年12月起爆發不明原因肺炎疫情，病原體初判為新型冠狀病毒，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群疫情的禍首屬同一家族。世界衛生組織已命名為2019-nCoV（2019新型冠狀病毒）。
2019新型冠狀病毒疫情延燒
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2019新型冠狀病毒疫情延燒1/33

武漢改用新試劑檢測 新型肺炎再增17病例

最新更新：2020/01/19 09:20
中國武漢華南海鮮市場一帶2019年12月起爆發不明原因肺炎疫情，截至2020年1月17日確診病例62例，在治重症8例，死亡2例，病原體初判為新型冠狀病毒。（美聯社）
中國武漢華南海鮮市場一帶2019年12月起爆發不明原因肺炎疫情，截至2020年1月17日確診病例62例，在治重症8例，死亡2例，病原體初判為新型冠狀病毒。（美聯社）

（中央社台北19日電）中國武漢市衛生健康委員會今天凌晨通報，採用「優化後的檢測試劑盒」，再檢測出17個確診病例。截至17日午夜，累計感染新型冠狀病毒肺炎達62例，已治療出院19例，在治重症8例，死亡2例。

世界衛生組織（WHO）已將引起這波疫情的病毒定名為2019新型冠狀病毒（2019－nCoV），和嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病毒不同，但同為冠狀病毒。

通報稱，對前期發布的新型冠狀病毒感染的肺炎病例的流行病學資料分析發現，部分病例沒有華南海鮮批發市場接觸史。在規範預檢分診和發熱門診工作的基礎上，採用「優化後的檢測試劑盒」，對全市發熱門診隔離治療的不明原因肺炎病例進行採樣，共檢測出新型冠狀病毒核酸陽性17例。

經臨床專家綜合研判，認定17例為確診病例，均在武漢市金銀潭醫院及相關定點醫院集中救治。新確診的17個病例中，達重症者3例。下一步將繼續對全市疑似病例開展檢測工作。

通報稱，17例患者中，男性12例、女性5例；60歲以下9例，60歲及以上8例，年齡最小的30歲，年齡最大的79歲；發病日期在2020年1月13日前；首發症狀為發熱、咳嗽或發熱伴咳嗽；3例為重症，其餘病情穩定，除2例病情危重暫不適宜轉運外，其餘15例均已轉至武漢市金銀潭醫院集中治療。

通報表示，17例新增病例的相關流行病學調查正深入進行，其密切接觸者也正在追蹤中。下一步，武漢將繼續擴大搜索範圍，確定疑似病例，並展開採樣檢測。

截至17日午夜，累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例62例，已治癒出院19例，在治重症8例，死亡2例，其餘患者病情穩定，患者均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。

累計追蹤密切接觸者763人，已解除醫學觀察681人，尚在接受醫學觀察82人，密切接觸者中，沒有發現相關病例。新增病例的流行病學調查、密切接觸者追蹤排查正在進行中。（編輯：楊昇儒/賴言曦）1090119

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