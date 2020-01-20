武漢肺炎病例激增 中國專家：因為檢測方法更新

（中央社台北20日電）曾參與SARS研究的中國專家王月丹今天表示，武漢肺炎確診數量激增的原因應是檢測方法持續改進，對先前的疑似病例確診。他並認為，目前疫情應該還處於前期。

王月丹現任北京大學基礎醫學院免疫學系教授，2003年曾參與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的發病及免疫學機制研究，他今天接受經濟觀察網採訪，談到對武漢肺炎疫情的看法。

武漢市衛生健康委員會日前通報，官方17日在規範預檢分診和發燒門診工作的基礎上，採用了「優化後的檢測試劑盒」。此後確診病例迅速增加，17日新增17例，18日新增59例，19日新增77例。

王月丹說，病例大增應該是因為最新檢測的方法獲得改進，是對前期累積疑似病例的確診過程。

先前武漢衛健委通報中，患者發病時間大都是13日之前。今天對18、19日新增病例的通報則指出，「發病日期均在2020年1月18日前」，外界質疑可能是新發病，甚至可由此推測傳染情況。

不過，王月丹僅表示，「有可能」是新發病，因為通報並沒有提病人確切的發病時間。

這個被世界衛生組織定名為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）的傳染疾病，源頭和傳播方式仍不清楚。王月丹說，在這種情況下，要控制疫情比較困難。

但他認為，疫情應該還是在可控範圍內，理由是前期採取的防控措施可能力度沒有那麼大，最近在逐漸加大。

他說，不排除後期出現更大的傳播風險的可能，但是現在的情況來看，應該還是在可管控的範圍內，為「現在的疫情應該還是在前期，並沒有到一個臨界點」。

至於2019新型冠狀病毒的致死率是否很高，王月丹表示還很難說。目前已有3個死亡病例，武漢還有35個重症和9個危重症病例，可見此病毒的致病率還是大。

他說，現在相關部門也在關注病毒變異的情況，一旦出現這種強力的毒株，或者出現一個人可以傳染好多人的現象，可能會採取有力的措施。但是現在還沒有出現那麼危險的情況。（編輯：張淑伶/邱國強）1090120