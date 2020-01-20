武漢肺炎蔓延長三角珠三角 廣東13例上海首例

武漢肺炎已蔓延到人口稠密的長三角及珠三角。中國國家衛健委20日晚間宣布，上海市出現首名武漢肺炎確診病例；廣東省確診13名病例；浙江省確診5名病例。（檔案照片／中新社提供）

（中央社台北20日電）武漢肺炎已蔓延到人口稠密的長三角及珠三角。中國國家衛健委今晚宣布，上海市出現首名武漢肺炎確診病例；廣東省更一口氣確診13名病例；至於浙江省，上午也已確診5名病例。

綜合中國媒體報導，根據中國國家衛健委資料，上海這名武漢肺炎病患為56歲女性，戶籍為武漢，12日自武漢抵達上海。因出現發燒、乏力等癥狀，15日前往上海一家醫院的發熱門診就診後，即被收治入院隔離治療至今。

經上海市疾控部門檢測，並經中國疾控中心覆核，這名患者的病毒檢測結果為陽性。今天再經國家衛健委疫情應對處置領導小組專家評估，確認屬於武漢肺炎病例。

根據報導，上海這名患者體溫正常，生命體徵平穩。另一方面，在上海與這名患者密切接觸的民眾，也正接受醫學觀察。

至於廣東省，當地專家今天根據武漢肺炎診療方案，並結合流行病學調查、臨床表現和病原學檢測結果，確認新增13例武漢肺炎病例，其中深圳8例，珠海3例，湛江、惠州各1例，目前均在指定醫院接受隔離治療。

根據資料，這13名病例中，2例處於危重狀態，4例為重症狀態。在類別上，男性8例、女性5例；60歲以上老人8例，青壯年4例，10歲兒童1例；其中11例有武漢居住或旅行史，2例與其它病例有密切接觸史。

浙江省方面，據省衛生健康委今天上午通報，17日以來，溫州、舟山、台州、杭州陸續發現5例有武漢旅行史的發燒等呼吸道症狀患者，目前均在定點醫院隔離治療，病情穩定。而與病例密切接觸者，也已實施醫學觀察。（編輯：邱國強）1090120