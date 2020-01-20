更多編輯台推薦新聞：
什麼是冠狀病毒？武漢肺炎擴散亞洲 再掀2003年SARS夢魘
國際

什麼是冠狀病毒？武漢肺炎擴散亞洲 再掀2003年SARS夢魘

同運女神立院畢業 尤美女重回民間
政治

同運女神立院畢業 尤美女重回民間

影／加拿大紐芬蘭降雪76.2公分破紀錄 軍方動員數百人救災
國際

影／加拿大紐芬蘭降雪76.2公分破紀錄 軍方動員數百人救災

蘇花改初一南下初四北上估塞12小時 行車攻略一次看
生活

蘇花改初一南下初四北上估塞12小時 行車攻略一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
新聞專題
2019新型冠狀病毒疫情延燒
中國武漢市2019年12月起爆發不明原因肺炎疫情，後來病原體檢驗為新型冠狀病毒，與引爆致命的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS-CoV）的禍首屬同一家族。世界衛生組織已命名為2019-nCoV（2019新型冠狀病毒）。
2019新型冠狀病毒疫情延燒
新聞專題
2019新型冠狀病毒疫情延燒3/48

北京武漢肺炎疫情一日兩報 增至5人確診

最新更新：2020/01/20 22:51
北京市衛生健康委員會20日晚宣布，全市又新增3例武漢肺炎病例，北京市確診的武漢肺炎病例目前已增至5例。圖為武漢一處海鮮市場，世衛組織表示應與最近爆發的不明肺炎有關。（中新社提供）
北京市衛生健康委員會20日晚宣布，全市又新增3例武漢肺炎病例，北京市確診的武漢肺炎病例目前已增至5例。圖為武漢一處海鮮市場，世衛組織表示應與最近爆發的不明肺炎有關。（中新社提供）

（中央社台北20日電）北京市衛生健康委員會今晚宣布，全市又新增3例武漢肺炎病例，連同今天凌晨先確診的2例，北京市確診的武漢肺炎病例目前已增至5例。而在新增的3例中，有1例病情陷入危重狀態。

中新社報導，根據北京市衛健委通報，今晚新確診的3例中，2名男性患者分別於7日及9日去過武漢，並短暫逗留，13日及14日先後出現發燒和呼吸道症狀；另1名為老年女性患者則是從武漢赴北京探親，13日出現發熱和呼吸道症狀。

根據上述3例的臨床症狀和流行病學調查結果，再經疾病預防控制中心檢測及專家組評估，今晚確診為武漢肺炎。

通報指出，這3名患者已在定點醫院接受隔離治療，其中2人病情平穩，1人病情危重。

根據通報，與上述3名病例有密切接觸者已知有23人，均已接受北京市官方的醫學觀察，目前並無出現發燒等異常情況。

而今天凌晨由北京市大興區確診的2名武漢肺炎病例，有密切接觸者共44人，也已接受開展醫學觀察，目前也無出現發燒等異常情況。（編輯：邱國強）1090120

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報