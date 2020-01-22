武漢肺炎在中國323例 蔓延13省市已致6死

（中央社台北22日電）武漢肺炎在中國的確診病例已突破300例。據中國中央電視台，截至22日早上7時，中國大陸共確診323例武漢肺炎，死亡6人，涵蓋13個省市。湖北省並首次通報武漢之外的城市黃岡有確診病例。

上述這些感染2019新型冠狀病毒的肺炎患者分布如下：此波肺炎的爆發地湖北省共有270例、北京市10例、廣東省17例、上海市6例、浙江省5例、雲南省1例、四川省2例、天津市2例、河南省1例、重慶市5例、山東省1例、湖南省1例、江西省2例。

其中，湖南省、雲南省、山東省、四川省、江西省、重慶市都是首次出現確診病例，多數有武漢旅行史。

廣西壯族自治區、吉林省、安徽省、海南省、貴州省、寧夏回族自治區、黑龍江省都有疑似病例。

根據北京日報旗下新媒體長安街知事，湖北省境內在20日新增武漢肺炎72例，其中60例在武漢市，12例在黃岡市，這是湖北首次通報武漢以外的城市有感染病例。

據報導，今天凌晨2時40分，湖北省啟動了突發公共衛生事件二級應急響應（緊急應變），要求嚴格實施隔離措施、加強社會面防控。（編輯：張淑伶/賴言曦）1090122