香港現首宗高度懷疑武漢肺炎個案

武漢的不明肺炎正在各地蔓延，勾起了香港市民對10多年前嚴重急性呼吸道症候群（SARS）在港肆虐的恐懼，一些人開始戴上口罩，以免受傳染。中央社記者張謙香港攝 109年1月21日

（中央社記者張謙香港22日電）香港出現首宗高度懷疑武漢新型冠狀病毒感染個案，目前正等待最終確認，預計23日會有結果；有關部門正追蹤與這名病患，一同搭乘高鐵抵港的鄰座乘客。

香港食物及衛生局局長陳肇始今晚公布，這起高度懷疑個案的感染病患，21日自大陸武漢搭乘高速鐵路前往深圳，再從深圳轉乘另一列高鐵抵達香港。

這名39歲男病患在西九龍高鐵站入境時，被檢測到有發燒症狀，立即被送到伊利沙伯醫院進行隔離，其後被斷定是高度懷疑個案，即初步檢測症狀與武漢新型冠狀病毒相似。

陳肇始說，這名病患晚上被轉送到瑪嘉烈醫院傳染病中心接受隔離，目前正等待最終檢測確認，大概23日會有結果，病人目前情況穩定。

她說，這起個案顯示，有關部門在各個口岸設立的檢疫防線、比如體溫檢測是有效的，也是重要防線；她同時呼籲旅客除非必要，暫時不要前往武漢。

據公布，這名男病患還有4位家人一同來港，但他們沒有病徵，且已經離開香港。有關官員表示，4人今天稍早時從香港搭機轉赴菲律賓馬尼拉，當局會轉告菲方相關訊息。

對於是否考慮向武漢發出旅遊警示，陳肇始說，會以世衛組織開會後就疫情作出的最新建議來做決定。在停課部分，她說，目前仍言之過早，當局會因應新年長假期作出應變。

目前有關部門正追蹤與這名病患，一同搭乘高鐵抵港的鄰座乘客。（編輯：林克倫）1090122