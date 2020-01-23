更多編輯台推薦新聞：
走過抗SARS 醫師呼籲別讓人性擊垮防疫
生活

走過抗SARS 醫師呼籲別讓人性擊垮防疫

零負評洋基隊長吉特 光榮前進棒球名人堂
運動

零負評洋基隊長吉特 光榮前進棒球名人堂

免疫研究新發現 科學家：有機會治療所有癌症
科技

免疫研究新發現 科學家：有機會治療所有癌症

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看
生活

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

武漢肺炎人心惶惶 中國口罩消毒劑賣到缺貨

最新更新：2020/01/23 00:00

（中央社北京22日綜合外電報導）運輸繁忙的農曆春節之前爆發武漢肺炎疫情，北京與上海的藥房出現搶購潮，外科手術用口罩與消毒藥劑供不應求。

大街上戴著口罩的行人明顯增加，記者詢問的多家藥房已無口罩存貨。

全中國超過400人感染武漢肺炎的消息傳開後，有關單位加緊採取防護措施。

隨著中國各地大批人群搭乘擁擠的火車、飛機與巴士返鄉，以與家人親友團聚過節，最初在武漢發現的武漢肺炎正在蔓延中。

北京一家藥房的員工表示，外科手術用口罩早在兩天前就賣完了。

這名員工說，「確診病例接近300起的時候，大家感到事態嚴重了」；並說，其他像是體溫計也賣得很快。他說：「疫情爆發得太突然，我們來不及備貨，目前的存量很快就搶購一空。」

他還說，今天早上才送來的一批口罩，半小時就賣完了。

這家藥房雖然還有其他口罩，但都不是外科手術用的款式。

北京另一家藥房則是乾脆在門口貼告示，宣稱所有口罩都賣完。

不願具名的藥房員工說：「我們每天都進貨，但是供不應求。」

她表示：「我們的消毒劑也賣完了，我們想盡辦法調貨補貨，但不知道什麼時候會送到。」

至於在上海，超市員工不停將貨品上架，而顧客則是把東西一掃而空。

有些醫療院所則是在急診室入口設置量測站，篩檢有流感症狀的民眾。

不過也並非所有人都是這麼的慌張。北京一名40來歲的周姓婦女就說：「情況並不像2003年SARS那麼嚴重，有了那次的經驗，一般人沒那麼驚慌失措。」

她說：「我們知道如何保護自己及維持室內通風，而且農曆春節即將到來，少不了到親友家拜訪，若親友擔心被傳染，我們會戴起口罩來。」（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）1090122

延伸閱讀
防武漢肺炎口罩不用搶 經長：日產量可再增56萬片武漢肺炎來勢洶洶 日本口罩製造商訂單激增武漢肺炎防疫 蘇貞昌指示協調釋出口罩

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報