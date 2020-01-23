武漢肺炎人心惶惶 中國口罩消毒劑賣到缺貨

（中央社北京22日綜合外電報導）運輸繁忙的農曆春節之前爆發武漢肺炎疫情，北京與上海的藥房出現搶購潮，外科手術用口罩與消毒藥劑供不應求。

大街上戴著口罩的行人明顯增加，記者詢問的多家藥房已無口罩存貨。

全中國超過400人感染武漢肺炎的消息傳開後，有關單位加緊採取防護措施。

隨著中國各地大批人群搭乘擁擠的火車、飛機與巴士返鄉，以與家人親友團聚過節，最初在武漢發現的武漢肺炎正在蔓延中。

北京一家藥房的員工表示，外科手術用口罩早在兩天前就賣完了。

這名員工說，「確診病例接近300起的時候，大家感到事態嚴重了」；並說，其他像是體溫計也賣得很快。他說：「疫情爆發得太突然，我們來不及備貨，目前的存量很快就搶購一空。」

他還說，今天早上才送來的一批口罩，半小時就賣完了。

這家藥房雖然還有其他口罩，但都不是外科手術用的款式。

北京另一家藥房則是乾脆在門口貼告示，宣稱所有口罩都賣完。

不願具名的藥房員工說：「我們每天都進貨，但是供不應求。」

她表示：「我們的消毒劑也賣完了，我們想盡辦法調貨補貨，但不知道什麼時候會送到。」

至於在上海，超市員工不停將貨品上架，而顧客則是把東西一掃而空。

有些醫療院所則是在急診室入口設置量測站，篩檢有流感症狀的民眾。

不過也並非所有人都是這麼的慌張。北京一名40來歲的周姓婦女就說：「情況並不像2003年SARS那麼嚴重，有了那次的經驗，一般人沒那麼驚慌失措。」

她說：「我們知道如何保護自己及維持室內通風，而且農曆春節即將到來，少不了到親友家拜訪，若親友擔心被傳染，我們會戴起口罩來。」（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）1090122