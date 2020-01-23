SARS陰影猶存 港人面對武漢肺炎如驚弓之鳥

隨著香港出現兩宗武漢肺炎高度疑似個案，曾歷經SARS衝擊的港人猶如驚弓之鳥，紛紛預作防疫。圖為23日上午東鐵車廂內大部分乘客戴上醫用口罩。中央社記者張謙香港攝 109年1月23日

（中央社記者張謙香港23日電）隨著中國大陸武漢市的新型冠狀病毒不斷擴散以及香港出現兩宗高度懷疑個案，曾於2003年經歷SARS衝擊的港人「聞毒色變」，恐慌程度雖不及當年，但也猶如驚弓之鳥。

最近兩天，本地明顯多了港人佩戴醫用防疫口罩的現象，尤其在密閉公共場所，比如地下鐵路和公車等，幾乎10人之中就有過半人戴上口罩。

在今早往來新界和九龍的東鐵一個車廂內，約20名乘客中就約有一半人戴著口罩，其中一名中年女子與記者閒談時說，擔心武漢肺炎在港傳播，所以戴上口罩，並說農曆新年快到，不希望進醫院。

在與記者談話時，這名女子並未除下口罩。她還說，與2003年「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）在港肆虐的情況相比，目前戴口罩的市民不算多，恐慌程度也不及當年，但還是要小心為上。

從東鐵九龍紅磡總站出站的乘客，多數在附近轉乘公車到港島上班，這是一個大站。今早從遠處看這個轉駁站，不少排隊候車的乘客戴上藍色防疫口罩。

儘管香港市面上並未出現當年SARS的恐慌場面，但從市民佩戴口罩的情形來看，港人的防疫心態還是很強的。

事實上，在獲知有陸客抵港後被發現疑似感染新型冠狀病毒以及當局呼籲港人不要前往武漢後，昨天已有不港人到高速鐵路西九龍站退票。

根據大公報今天的報導，昨天在西九龍站退票的港人，不但有前往武漢的，也有前往廣州等大陸城市的；一些受訪者說，原先計畫到大陸過春節，現在取消了。

香港首宗懷疑感染新型冠狀病毒的陸客的家屬曾住進本地皇悅酒店，這也引起其他住客的疑懼。據報導，官方昨晚證實這起疑似個案後，馬上有住客遷出酒店，一些已訂房的旅客也紛打退堂鼓。

為了安撫旅客，酒店方面準備進行大清洗。

每次出現傳染病，總會有少數不良商人利用市民的惶恐心態謀利，這次也不例外。在大陸，有商人抬高防疫口罩價錢；在香港，也有人出售聲稱可以治療肺炎的「神藥」。

綜合本地媒體報導，最近兩天，隨著市民佩戴口罩的健康意識大增，市場上除了口罩供不應求，防治流感的藥物也出現熱賣。

有受訪藥店表示，昨天中午，每盒售價港幣60元的醫用口罩銷售一空。據報導，一些不良藥店更出售一種聲稱可以防治流感或肺炎的「神藥」，價格是港幣50元一盒，但效果如何，無人知曉。

對於這起新型傳染病，香港媒體連日來呼籲當局不能掉以輕心。

星島日報今天發表社論指出，新病毒已入侵香港，社區爆發的風險急速增加，當局必須走快幾步，擴大和提升防禦機制，準備打一場抗疫硬仗。

社論並提醒當局，當年SARS在港一發不可收拾，是由於一名「超級傳播者」入境時未被發現，在酒店、住所與醫院散播病毒，最終釀成大災難。

2003年的SARS不但導致約300港人死亡，更衝擊金融經濟，令港股暴跌。最近兩天，隨著武漢肺炎事件惡化，港股也開始有些反應，前天恆生指數一度暴跌810點，雖然當天促使港股暴跌的還有其他主因，但武漢肺炎一事也脫不了關係。

恆指今早再度下跌約300點，分析師普遍認為市場仍受到疫情因素影響。（編輯：周慧盈）1090123