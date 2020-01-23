武漢肺炎擴散 德法領導人打電話給習近平

（中央社台北23日電）湖北省武漢肺炎疫情已擴散至其他國家，德國總理梅克爾和法國總統馬克宏昨天分別致電中方表達支持和協助之意，中國國家主席習近平則指願與世界衛生組織在內的國際社會加強合作應對疫情。

據中國外交部官網，習近平在22日分別應約與梅克爾（Angela Merkel）和馬克宏（Emmanuel Macron）通電話，兩國領導人對武漢肺炎疫情表達了關切。

梅克爾表示，德方讚賞中方及時應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情，保持公開透明，並積極開展國際合作，德方願向中方提供支持和協助；馬克宏則說，法方支持中方積極應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情，願和中方加強衛生合作。

對於兩國領導人的表態，習近平表示感謝，強調中方願與世界衛生組織（WHO）在內的國際社會加強合作，有效應對疫情，維護全球衛生安全。

習近平還指出，新型冠狀病毒感染肺炎疫情發生以來，中方採取嚴密的防控防治舉措，及時發布疫情防治有關信息，及時向世界衛生組織以及有關國家和地區通報了疫情信息。

據官媒中央電視台，截至22日24時，中國國家衛生健康委員會收到國內25個省（區、市）累計報告2019新型冠狀病毒肺炎確診病例570例；境外通報台灣1例，美國1例，日本1例，泰國3例（泰國官方資料為4例），韓國1例。

面對來勢洶洶的疫情，武漢官方已宣布「封城」禁令，自今天上午10時開始，全市城市公車、地鐵、渡輪及長途客運全面停駛，市民無特殊原因不得離開武漢，機場、火車站等離漢管道暫時封閉，恢復時間另行通告。（編輯：周慧盈/朱建陵）1090123