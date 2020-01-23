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武漢肺炎起因 研究猜測：蝙蝠傳蛇再傳人

最新更新：2020/01/23 15:45
根據基因分析，中國新型冠狀病毒「武漢肺炎」，或許源於蝙蝠或蛇。圖為22日武漢大學中南醫院救治新型冠狀病毒感染的肺炎患者。（中新社提供）
根據基因分析，中國新型冠狀病毒「武漢肺炎」，或許源於蝙蝠或蛇。圖為22日武漢大學中南醫院救治新型冠狀病毒感染的肺炎患者。（中新社提供）

（中央社東京23日綜合外電報導）根據基因分析，中國新型冠狀病毒「武漢肺炎」，或許源於蝙蝠或蛇。

法新社報導，這是分析當局釋出的病毒基因組後得出的結論，而有兩份研究都指出，蝙蝠或許在此次疫情扮演角色。

21日發布在中國科學院期刊「中國科學生命科學」（Science China Life Sciences）的研究觀察這種新型病毒株與其他病毒的關係，結果發現，武漢爆發的冠狀病毒與蝙蝠身上一種病毒株密切相關。

中國多個機構的研究人員在報告中寫道：「推論蝙蝠是武漢冠狀病毒的原生宿主既合邏輯又省事，但蝙蝠傳染給人的傳染過程上，或許也存在著中間宿主。」

「中國科學生命科學」的研究並未揣測哪種動物是罪魁禍首，但昨天「醫學病毒」（Medical Virology）期刊的研究認為，蛇可能就是中間宿主。

「醫學病毒」的研究說：「為搜尋可能的病毒傳染窩，我們進行了廣泛的定序分析與比對。分析結果顯示，蛇是最可能的野生動物傳染窩。」

但研究人員不願妄下斷論，「仍需以動物模型進行實驗性研究，更進一步驗證」。

兩份研究都未解釋這種病毒是如何從動物傳染給人類，但在中國當局搜尋疫情源頭之際，仍可提供些許線索。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1090123

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