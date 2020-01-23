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不只病例數增加 已出現無武漢旅行史確診病患
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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，病原體檢驗為新型冠狀病毒，與引爆致命的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）的禍首屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情7/42

不只病例數增加 已出現無武漢旅行史確診病患

最新更新：2020/01/23 16:46
中國國家衛健委22日發布新版的武漢肺炎診療方案，通知顯示，出現聚集性病例和無武漢旅行史的確診病例。圖為醫護人員將患者送入武漢金銀潭醫院。（法新社提供）
中國國家衛健委22日發布新版的武漢肺炎診療方案，通知顯示，出現聚集性病例和無武漢旅行史的確診病例。圖為醫護人員將患者送入武漢金銀潭醫院。（法新社提供）

（中央社台北23日電）中國國家衛健委昨天發布新版的武漢肺炎診療方案，通知顯示，目前搜集到的病例，無華南海鮮市場暴露史的病例在增加，並出現了聚集性病例和無武漢旅行史的確診病例。

防疫資訊

根據新京報，中國國家衛生健康委辦公廳、國家中醫藥管理局辦公室，於22日發布關於印發新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第三版）的通知。

與第二版診療方案相比，新方案新增表述「出現無武漢旅行史的確診病例」。

第三版方案提到，截至目前搜集到的病例，顯示無華南市場暴露史病例在增加，並出現了聚集性病例和無武漢旅行史的確診病例；境外多個國家和地區也發現了來自於武漢的無明確市場暴露史的確診病例。

去年12月以來，湖北武漢市出現多例有華南海鮮市場暴露史的不明原因肺炎病例，後來經世界衛生組織定名為2019新型冠狀病毒感染的肺炎，隨著疫情擴散，病例已不限有華南海鮮市場暴露史、甚至無武漢旅行史。

此前中國傳染病專家鍾南山已證實，武漢肺炎會人傳人。

武漢已在23日上午封城，官方宣布防疫全面進入戰時狀態。在中國其他城市，各種有關疫情蔓延和防堵的消息也持續。

上海從20日首次確診武漢肺炎1例，至23日已確診16例，已超過北京，另外還有22個疑似病例。網路上一些上海的白領上班族轉傳相關消息，指出在上班族集中的環球金融中心、上海嘉里中心等都有確診病例。

由於上海是金融中心，也是許多跨國公司總部所在，當地疫情的可能發展甚受矚目。

網傳上海的中歐國際工商學院EMBA校友在武漢一家醫院工作，他表示從已知得到的消息，現在傳播到上海的潛在疫情已經非常嚴重，「上海很可能是下一波的爆發地」；而武漢醫院收治病人量已經飽和，很多高度疑似或者基本確認武漢肺炎的，已經無法收治了。

這名校友說，他的朋友傳來一份病歷，根據檢查肺部已經玻璃纖維化，血象檢查已經完全符合新型病毒特徵，反覆高燒，渾身酸疼無力，但因為沒有病床之故，醫生建議回家隔離觀察。（編輯：張淑伶/朱建陵）1090123

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