比照SARS集中醫治 武漢擬6天建千床醫療站

為防堵肺炎疫情蔓延，中國武漢市23日上午10時起公車、地鐵、輪渡、長途客運暫停營運，通往天河國際機場的高速公路也封閉。（中新社提供）

（中央社台北23日電）武漢將仿照17年前SARS時期的北京，在現有職工療養院基礎上，用6天時間建立1000張病床的收治中心，用最快速度救治2019新型冠狀病毒感染的肺炎患者。

綜合21世紀經濟報導及界面新聞，武漢市政府要求中建三局集團有限公司參照北京小湯山的模式建立醫院，地點位於武漢市蔡甸區知音湖武漢職工療養院。

中建三局知情人士表示，醫院將在6天內建成，暫定明晚出設計圖。醫院約一至兩層樓，收容人數有可能是1000張病床。

由於時間緊迫，加上正處於春節假期，人力資源和物質資源都匱乏，承建方正緊急募集資源。

報導指出，與此同時，全國有一批醫護人員正在前往武漢提供支援。

武漢今天上午宣布封城，中國經濟週刊報導質問：「封城之後的武漢怎麼辦？是否有足夠的包括床位、專家醫生、醫藥等在內的醫療資源來應對兇猛的疫情？」並指武漢醫院的發燒門診和呼吸科門診現在基本都要排隊4、5個小時。

緊缺的醫療資源，讓不少網友討論武漢這次也應該有一座像小湯山那樣的專門醫療站。

2003年4月，北京為有效控制嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，解決收治病患的問題，在7天之內建成了可容納1000張病床的傳染病野戰醫院—小湯山醫院，兩個月內收治了全國1/7的SARS病人。（編輯：張淑伶）1090123