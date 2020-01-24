親中港媒批武漢抗疫不力 要求港府果斷防疫

（中央社記者張謙香港24日電）對於中國湖北省武漢市的新型冠狀病毒爆發並蔓延至全球，香港星島日報今天批評武漢當局初期試圖淡化疫情，行動緩慢，抗疫不力；並要求港府必須果斷採取有效抗疫措施。

立場親近北京的星島日報上午發表社論，指武漢向外擴散的新冠狀病毒疫災如狂風烈火席捲中國大陸，且有繼續蔓延之勢，情況十分嚴峻。

社論指出，疫情爆發之初，武漢當局行動緩慢，一片「和風細雨」，仍強調「可防可控」，未以鐵腕應對，直到中國國家主席習近平作出指示、國務院總理李克強要求有力遏制疫情，各方才採取嚴厲措施，阻截新病毒傳播。

社論表示，即使中國大陸官媒與公眾都質疑，武漢當局初期仍對疫情掉以輕心，刻意低調。

社論指，根據媒體追查，首宗新型肺炎病例於去年12月8日發生，但當局在同月31日才通告。在這段時間內，華南海鮮市場（相信是散播病毒源頭）沒有即時關閉，而當局也沒有採取有力的防控措施。

此外，武漢衛生健康委員會講述新病毒時也甚「謹慎」，最初說「未見明顯人傳人」，最後修正為「不排除有限人傳人」，顯然想將疫情淡化。

社論認為，武漢當局遲遲不出硬招應付新病毒，沒有及時設防，也未向其他省市通報問題的嚴重，造成幾個後果：讓新病毒隨著民眾流動而向各地散播；該市有關機構及民眾對付疫情準備不足，令更多人受到感染；其他省市因而遲了作「嚴密防範」。

對於北京中央聽取專家意見，把武漢圍封起來，社論認為，為了有效控制疫情，大刀闊斧實有必要，對付非常危機，唯有果斷地使用非常措施。

社論也提醒港府，本地已出現了兩宗確診武漢肺炎個案，政府必須同樣果斷地採取有效抗疫措施，不應對是否引起不便思慮太多，例如在所有高鐵來港列車進行申報及探熱等監測，並取消各種大型活動等。（編輯：繆宗翰）1090124