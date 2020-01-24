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武漢封城24小時 醫院資源短缺難容發燒患者

最新更新：2020/01/24 14:27

（中央社台北24日電）武漢肺炎疫情擴散，當地昨天上午10時開始暫停公共運輸，無特殊原因不得離開武漢。如今「封城」超過24小時，陸續傳出醫療資源不足，醫院難以接收發燒患者等狀況。

武漢肺炎迄今已造成中國境內26人死亡，確診病例達830例。為因應新型冠狀病毒肺炎蔓延，武漢昨天凌晨下令，自23日上午10時起禁止火車和飛機進出，盼藉此控制疫情。

據香港有線電視報導，武漢封城24小時後，街上一片死寂，只有零星路人與清潔工打掃街道，醫院卻人滿為患，急診室大排長龍，走廊上也坐滿人，連「吊點滴」的位子都不夠，已經不再接收發燒患者。

美國之音引述54歲的武漢市民方斌表示，他家附近的漢口醫院每天都人滿為患，真實的患病人數無法統計，很多人還沒確診就匆匆死了。

另一名住在疑似疫情爆發地華南海鮮市場附近的低收入戶張毅則說，81歲的老母親臥病在床，一日三餐需要照顧，還有一個上大學的孩子，家裡菜不多了，只剩下一個口罩，當地政府規定在公共場所必須佩戴口罩，可是街上已經買不到口罩了。

他說，「這個國家完全亂套了，官員們只對上負責，不對下負責，我們都是韭菜（被收割的底層人民）」。

報導也引述另一名武漢劉姓金融業者說，市裡的醫療資源明顯不足，看病要排隊5、6個小時，不過是查查體溫，照個電腦斷層，症狀不明顯的都讓回家去自我隔離，這也是疾病傳播的隱患。（編輯：繆宗翰/張淑伶）1090124

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