抗SARS老將鍾南山 任肺炎疫情防控科研組長

（中央社台北24日電）中國湖北省衛健委今天表示，武漢肺炎已進入第2波流行的上升期。與此同時，中國也在近日成立以傳染病專家鍾南山為組長的疫情聯防聯工作機制控科研攻關專家組。

湖北省已有13城市的公共交通停運，形同封城。一些武漢市民反映，城內的醫療資源非常欠缺，也有報導指出，武漢當地醫院的發燒門診都要排隊4、5小時，人滿為患。

中國官媒央視新聞報導，湖北衛健委柳東如今天在湖北針對疫情的例行新聞發布會上表示，當前正值疾病高發期、流感流行的高峰期，同時，新型冠狀病毒感染的肺炎進入第2波流行的上升期，3個因素疊加導致發燒病人急劇增加。

針對疫情擴散，除了封城，中國官方也祭出一些措施，希望能為地方紓困，或解決疫情難題。

報導指出，中國財政部緊急下撥武漢肺炎疫情防控補助資金人民幣10億元（約新台幣44億元），支持湖北省開展疫情防控相關工作。

中國科技部21日召開「新型冠狀病毒聯防聯控工作機制科研攻關組第一次會議」，會中宣布成立以鐘南山為組長、14名專家組成的新型冠狀病毒感染的肺炎疫情聯防聯控工作機制科研攻關專家組。

鍾南山現年83歲，是中國工程院院士、知名傳染病學專家。2003年中國爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）期間，他曾否定當時中國國家疾病預防控制中心關於「典型衣原體是非典型肺炎（中國對SARS的稱呼）病因」的觀點，為視為扭轉疫情的關鍵，使他被冠上「抗擊非典第一功臣」的稱號。

此科研攻關專家組著重在病毒溯源、傳播途徑、動物模型建立、感染與致病機理、快速免疫學檢測方法、基因組變異與進化、重症病人優化治療方案、緊急保護抗體研發、快速疫苗研發、中醫藥防治等10個方面進行部署。第一批8個緊急專案已經啟動，經費撥付到位。

此外，軍方也加入防疫。中共解放軍軍隊已組織駐武漢地區部隊醫院派出40名醫護人員，在武漢肺科醫院重症監護室展開救治工作。（編輯：張淑伶）1090124