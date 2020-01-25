武漢肺炎擴散 中共軍方調外地軍醫赴疫區支援

（中央社台北25日電）武漢肺炎持續擴散，中共中央軍委批准調派陸、海、空軍軍醫大學共450人，24日深夜分別從上海、重慶、西安三地飛抵武漢，準備前往當地醫院支援武漢肺炎病患救治工作。

武漢肺炎疫情爆發後，一度盛傳已有解放軍及武警部隊開赴武漢週邊執行封城任務，但遭中國官方矢口否認。因此，上述三所軍醫大學派員前往武漢，是武漢肺炎疫情爆發後，中共軍方首度從外地派遺人員前往疫區支援。

綜合中國媒體報導，這450名支援人員，是中共軍方分別自陸、海、空軍軍醫大學各抽調150人所組成，共分成指揮組、普通患者治療分隊及危重症患者救治分隊，並配備呼吸科、感染性疾病科、醫院感染控制科、重症監護室等醫學專家。

報導指出，這批解放軍軍醫支援人員中，不少人有過2003年在北京小湯山治療嚴重急性呼吸道症候群（SARS），以及前往非洲協助治療伊波拉（Ebola）病毒的經歷。

在此之前，中共中央軍委後勤保障部已展開軍隊應對突發公共衛生事件聯防聯控工作，組織駐武漢地區部隊醫院派出40名醫護人員支援防疫工作。（編輯：邱國強）1090125