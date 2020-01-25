陸媒：武漢肺炎存在超級傳播者 醫師對官方封口令心寒

武漢肺炎迅速擴散，武漢協和醫院醫師直指，官方當時嚴厲管控消息，如果一開始就說清楚疫情，50%、60%的民眾就會做好防護，「太寒心了」。圖為22日武漢一間醫院救治新型冠狀病毒患者。（檔案照片／中新社提供）

（中央社台北25日電）武漢肺炎迅速擴散，各界開始追究當地官方先前避重就輕的責任。武漢協和醫院醫師林羽直指，官方當時嚴厲管控消息，如果一開始就說清楚疫情，50%、60%的民眾就會做好防護，「太寒心了」。

同時，據中國媒體報導，武漢肺炎確實存在「超級傳播者」，是一名在武漢協和醫院接受神經外科手術的69歲男性。由於手術時尚處於潛伏期，這名男性便導致1名醫師及13名護士被感染。

林羽在接受中國新聞週刊訪問時表示，疫情剛開始時，武漢市的策略都是「冷處理」。協和醫院當時就通知，沒有授權，不允許私自在公共平台談論病情，不允許私自接受媒體採訪。且不僅臨床系統，包括感染、疾病管制等部份的消息管控更嚴厲，「整個就不讓說」。

他指出，當時院內醫生們唯一能做的，就是一再囑咐就診患者「口罩、口罩，一定要買口罩、戴口罩」，甚至半開玩笑地提示「不要去華南海鮮市場買東西，那裡東西不新鮮」。

林羽直指，20日（中國國家主席習近平下達疫情指示當天）前，武漢大街上戴口罩的人並不多。他曾詢問武漢地鐵員工為什麼不帶口罩，對方卻回「領導不讓戴，怕引起恐慌」。

他表示，「太寒心了！如果官方剛開始就把情況說清楚的話，50%、60%的人會做好防護吧」。

至於「超級傳播者」，根據這項報導，中國首席傳染病專家鍾南山21日下午在廣東省政府記者會上透露，「一個病人影響了14個醫護人員的案例」，並沒有出現在傳染病醫院，而是出現在「不是收傳染病人的地方」—神經（外）科。

中國首席傳染病專家鍾南山（圖）21日下午在廣東省政府記者會上透露，有「一個病人影響了14個醫護人員」的「超級傳播者」案例。（檔案照片／中新社提供）

報導指出，這名「超級傳播者」現年69歲，患有腦垂體瘤，一個月前住進協和醫院神經外科，心臟功能不太好，有冠心病、竇性心動過緩等毛病，並在今年1月7日動手術，先前沒有去過爆發疫情的華南海鮮市場。

根據報導，這名「超級傳播者」在手術前沒有任何呼吸道症狀，體溫正常，只有左肋膈角區出現稍粗的紋理。但因他年齡較大且吸煙，這一現象屬於正常，因此沒有被懷疑感染武漢肺炎。

報導說，直到11日，這名「超級傳播者」才突然出現發燒，但因外科手術後也可能有發燒症狀。12日，他的肺炎症狀呈現「難以逆轉的惡化態勢」，且與他接觸的多名醫護人員也陸續出現發燒症狀。15日，「超級傳播者」才被正式確診。（編輯：邱國強）1090125