武漢肺炎是否如SARS危險 專家：言之過早

（中央社北京25日綜合外電報導）武漢肺炎讓全球如坐針氈，因為這種新型冠狀病毒跟造成數百人喪命的幾種病毒是近親，雖然現在要判斷這種病毒是否跟SARS一樣致命還太早，但各國公衛當局正從過去教訓中借鏡。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）來自冠狀病毒大家庭，這種病毒有些只會帶來小感冒，但名為嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的冠狀病毒2002年底在中國南部爆發，造成快速傳播至多國的嚴重肺炎，感染8000多人，並讓774人喪命，所幸在公共衛生措施下逐漸消失。

名為中東呼吸症候群（MERS）的冠狀病毒2012年開始感染沙烏地阿拉伯民眾，現仍在傳播，每年都造成少數人染病。世界衛生組織（WHO）統計，中東及等地有近2500例病例，並造成超過850人喪命。

英國醫學期刊「刺胳針」（Lancet）發表的最新研究報告指出，武漢華南海鮮市場發現的41名新型冠狀病毒病例中有6人死亡，據此計算死亡率達15%。報告中並說，有三成患者沒有發燒症狀。

不過，美聯社報導，到目前為止，武漢肺炎的死亡率似乎較低，在全球逾1300個確診病例中，只有41人喪命，大部分確診病例都集中在中國。

專家還無法確定武漢肺炎比較像SARS還是MERS。美國國家衛生研究院（NIH）傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）表示，這些病毒在基因上密切相關，但「它們其實是不同的病毒」。

衡量病毒危險程度的標準之一是它人傳人的難易度。帶領世衛因應SARS的專家海曼（David Heymann）表示，武漢肺炎不像SARS，「看起來沒那麼容易透過空氣傳播，而且可能得透過密切接觸才會傳染」。

雖然要確定這點還言之過早，但海曼說，新型冠狀病毒似乎對有其他健康問題的較年者長最危險。

倫敦帝國學院的世衛顧問佛格森（Neil Ferguson）則說，更複雜的是，若這種新病毒相當溫和，阻止傳播可能更困難，因為病情沒有嚴重到想看醫生的病患，恐不知自己該被隔離，所以會繼續傳播病毒。現在也無法知道有多少比例病患感染後沒有出現明顯病徵。

世衛發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）昨天在日內瓦表示：「隨著疫情監管加強，我們可能看到更多輕症病例。所以真正的問題不是病例數字，我們知道染病人數會上升。」

此外，英國蘭卡斯特大學、格拉斯哥大學及美國佛羅里達大學一些學者昨天發表未經同僚審核的論文，預測武漢肺炎感染人數在10天後（2月4日）恐將高達27萬人。（譯者：侯文婷/核稿：林治平）1090125