廣東汕頭市午夜後封城防武漢肺炎 湖北以外首例

新型冠狀病毒引起的肺炎疫情在中國各省蔓延，廣東省汕頭市（藍標處）26日宣布下午交通管制，午夜後封城。（圖取自Google地圖google.com/maps）

（中央社台北26日電）新型冠狀病毒引起的肺炎疫情在中國各省蔓延，廣東省汕頭市今天宣布下午交通管制，午夜後封城，禁止一般車輛、船隻、人員進入汕頭市，是中國大陸第一個宣布封城的南方城市。

星島日報報導，廣東省汕頭市的疫情防控指揮部於26日早上公布「汕頭市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部關於實施交通管制的通告」表示，今天下午2時起，汕頭全市營運客車、城市公交、出租車（巡遊、網約）、順風車、輪渡暫停營運。

27日晚間12時後，禁止車輛、船隻、人員進入汕頭市，經允許的應急、特種和物資保障需要的除外。途經汕頭市轄區的高速公路主線可正常通行。

同時，汕頭市域各區縣間通道關閉（金平龍湖之間除外）。期間，應急、特種和經允許的可以通行。對從汕頭火車站、潮陽火車站進入汕頭的人員嚴格排查、甄別、勸返。

至於恢復時間，汕頭市表示將另行通告。

通告表示，此舉根據全省啟動突發公共衛生事件一級響應的要求，為全力做好新型冠狀病毒的肺炎疫情防控工作，有效切斷病毒傳播途徑，堅決遏制疫情蔓延，確保人民群眾生命安全和身體健康。（編輯：翟思嘉）1090126