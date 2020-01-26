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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情9/72

武漢台人包機回國兩大考量：防疫與兩岸關係

最新更新：2020/01/26 16:13
武漢肺炎疫情擴散，外界關切政府是否包機撤回在武漢台人。不過台商包機回台除了兩岸關係，也牽涉整體防疫規劃，對政府來說，審慎還是第一要務。圖為23日武漢天河機場大廳。（中新社提供）
武漢肺炎疫情擴散，外界關切政府是否包機撤回在武漢台人。不過台商包機回台除了兩岸關係，也牽涉整體防疫規劃，對政府來說，審慎還是第一要務。圖為23日武漢天河機場大廳。（中新社提供）

（中央社記者翟思嘉台北26日電）新冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情擴散，外界關切政府是否包機撤回在武漢台人。不過，台商包機回台除了兩岸關係，也牽涉整體防疫規劃，對政府來說，審慎還是第一要務。

因為新型冠狀病毒疫情，湖北省武漢市23日封閉對外交通，宛如封城。大陸委員會當時表示，目前估計有100名以上台商，以及100至200名台灣青年留守。海峽交流基金會則表示，自武漢封城後，陸續接獲民眾求助詢問電話。

之後，傳出海基會已函請海協會，准許以包機方式撤離仍滯留在武漢的台商。

不過，對於是否以包機方式接台人回台，政府沒有明確證實。陸委會發言人邱垂正表示，當前疫情相關事項都由中央流行疫情指揮中心統一管轄，對於國人包機回台議題，也由指揮中心對外發言為準。

海基會今天回應表示，除了委請當地台商協會協助之外，也向對岸探詢可能的處理方式，盡全力協助國人，後續處理將視情況適時說明。

中央流行疫情指揮中心今天舉行記者會，指揮官、衛福部長陳時中在會上回應包機問題時表示，政府關心保護所有台籍人士的健康，其中牽涉到與對岸的關係，目前陸委會與海基兩會正在積極溝通協調中，希望兼顧滯陸民眾在物資與防疫的需求，以及大家的安全。

陳時中也說，在整體防疫思維上，是以在台灣裡面的國人安全為第一考量，而其他在外地的國人，政府也會考量其健康與人權。

兩岸相關人士指出，過去包機撤僑有先例，當年H1N1禽流感肆虐時，政府就曾從南韓包機撤僑回台。而這次是否從中國大陸撤回台人，牽涉方面較為複雜，除去政治與行政因素，中國大陸方面想必會擔憂讓境外人士短期大規模撤出，可能在當地引起的反彈，「是人性問題」。

此外，他說，也要考慮台灣整體防疫規劃，200多名台灣民眾的隔離防疫準備，是否已經完備。不過他表示，在他國陸續提出撤僑前，台灣就已經在考慮相關的可能，也在積極聯繫討論，包括包機，也是其中一種選項。（編輯：邱國強）1090126

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