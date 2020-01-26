武漢肺炎 中國官員坦承：防護衣產量難滿足需求

武漢肺炎在中國擴散，中國工業和信息化部副部長王江平26日坦承，因為春節放假，防疫所需用品的「生產能力沒有發揮出來」。圖為22日武漢一間醫院救治新型冠狀病毒患者。（檔案照片／中新社提供）

（中央社台北26日電）武漢肺炎在中國擴散，中國工業和信息化部副部長王江平今天坦承，因為春節放假，防疫所需用品的「生產能力沒有發揮出來」，目前雖復工復產40%，但像防護衣等產品「仍然難以滿足需求」。

中國國新辦下午針對武漢肺炎防疫舉行記者會，王江平在會中回答媒體提問有關防疫物資缺乏的問題時，作上述表示。

王江平表示，湖北省給出的需求清單是每天10萬件醫用防護衣，一個月300萬件，但符合標準的廠商的只有40家，產能每天只有3萬套，且分布在14個省，供求矛盾非常突出。

他說，工信部下一步首先要動用中央儲備保證疫區需要；其次是「千方百計」復工復產，把產能從目前的40%迅速提高。同時要加強國際合作，目前中國已經推動國際採購解決國內的需要。

中國國家衛生健康委員會主任馬曉偉則表示，中國中央已撥款人民幣10億元（新台幣約43億元）支持湖北防疫，並已派出7支900多人的醫療隊伍前往武漢，並有8支1000多人的醫療隊在待命。

馬曉偉說，今後防疫重點工作包括「緊緊盯住武漢」及「緊盯全國」。要督促湖北省和武漢市依法採取「最嚴格的防控措施」，將與病例密切接觸者嚴格居家隔離，並減少群眾各種聚集性活動。

他表示，全國則要「全面動員，全面部署，全面加強」，做好社區防控，嚴格管理15日內從武漢流入各省份的人員；並發揮社區街道作用，確保「追蹤到人、登記在冊、社區管理、上門觀察」；並要加強農村地區防疫工作。（編輯：邱國強）1090126