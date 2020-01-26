李克強任武漢肺炎防疫小組長 擬延長春節假寒假

（中央社台北26日電）中共新成立的「中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組」今天首度開會。新華社報導，中國國務院總理李克強是這一小組的組長，而非總書記習近平；副組長由政治局常委王滬寧擔任。

根據報導，領導小組會議提到，要及早做好春節假期後疫情防控安排，採取適當「延長春節假期、調整學校開學時間、支持網上辦公」等措施，減少人員流動。

中國疾控中心主任高福今天下午在國新辦記者會後也表示，鼓勵把假期（春節假期、寒假）適當延長，且正在提出建議，但仍要看事態的發展。他並表示，「建議居家隔離，不要急急忙忙回來」。

報導指出，今天的領導小組會議主旨是「貫徹習近平總書記重要講話和中央政治局常委會會議精神，進一步部署疫情防控工作」。

會議強調，要優先保障湖北省和武漢市防控急需的醫護力量和防護服、口罩等物資，確保居民生活必需品供應，物資調運實行綠色通道。

同時，湖北省和武漢市要層層落實責任，加快建設集中收治醫院，改造飯店作為隔離區，做好發熱病人及時診治，防範發生次生問題。

此外，要加強醫護人員輪換和防護，緩解他們的身體和心理壓力。嚴格做好城鄉結合部、省市邊界人流進出管理，做到「外防輸出、內防擴散」。

會議要求，農村醫療衛生條件薄弱，農民工大批返鄉，要高度重視農村疫情防控，充分發揮基層組織和村醫作用，強化群防群控；並要嚴厲打擊防控物資囤積等行為。各級政府財政要充分保障疫情防控、患者救治等經費。

會議還指出，要最大限度降低死亡率，加緊研究已治癒病例，完善診療措施，加強醫護人員培訓。集中專家和科研人員，吸引社會力量參與，展開聯合攻關，力爭「疫苗研發儘快取得突破」；對緩報、瞞報、漏報疫情行為要嚴肅追責。（編輯：邱國強）1090126