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防控武漢肺炎／中國春節假期延至2月2日 開學日待宣布
首頁 / 兩岸

防控武漢肺炎 中國宣布春節假期延至2月2日

最新更新：2020/01/27 11:01
武漢肺炎疫情升高，中國官方27日通知延長春節假期至2月2日。圖為蘇省連雲港市民眾戴著口罩出行，防範新型冠狀病毒肺炎。（中新社提供）
武漢肺炎疫情升高，中國官方27日通知延長春節假期至2月2日。圖為蘇省連雲港市民眾戴著口罩出行，防範新型冠狀病毒肺炎。（中新社提供）

（中央社台北27日電）武漢肺炎疫情升高，截至目前已有80例死亡病例。為防控疫情，中國官方今天通知延長春節假期至2月2日，2月3日起正常上班，各地大專院校、中小學和幼兒園則延後開學。

綜合陸媒報導，中國國務院辦公廳27日發布關於延長2020年春節假期的通知。為加強新型冠狀病毒感染的肺炎（武漢肺炎）疫情防控工作，有效減少人員聚集，阻斷疫情傳播，將延長2020年春節假期至2月2日（農曆正月初九，星期日），2月3日（星期一）起正常上班。

此外，各地大專院校、中小學和幼兒園延遲開學，具體時間由教育部門另行通知。

中國國家衛生健康委官網顯示，截至26日24時，國家衛生健康委收到30個省（區、市）累計報告確診病例2744例，現有重症病例461例，累計死亡病例80例，累計治癒出院51例；疑似病例5794例。

此外，累計收到港澳地區通報確診病例：香港特別行政區8例，澳門特別行政區5例。

另外，台灣有4例確診病例，泰國7例，日本3例，韓國3例，美國3例，越南2例，新加坡4例，馬來西亞3例，尼泊爾1例，法國3例，澳洲4例。（編輯：周慧盈）1090127

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