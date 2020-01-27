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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情12/95

港大醫學院：武漢肺炎逾4萬人感染 年中減退

最新更新：2020/01/27 17:04
香港大學醫學院院長梁卓偉27日說，據研究模型分析，目前新型冠狀病毒疫情每6.2日會倍增，預估武漢市已有4.4萬人感染，整體疫情會在4、5月「見頂」。圖為22日武漢大學中南醫院救治新型冠狀病毒感染的肺炎患者。（中新社提供）
香港大學醫學院院長梁卓偉27日說，據研究模型分析，目前新型冠狀病毒疫情每6.2日會倍增，預估武漢市已有4.4萬人感染，整體疫情會在4、5月「見頂」。圖為22日武漢大學中南醫院救治新型冠狀病毒感染的肺炎患者。（中新社提供）

（中央社台北27日電）港媒報導，香港大學醫學院院長梁卓偉今天說，根據研究模型分析，目前新型冠狀病毒疫情每6.2日會倍增，預估武漢市已有4.4萬人感染，整體疫情會在4、5月「見頂」，至6、7月慢慢減退。

防疫資訊

綜合香港電台、星島日報報導，港大醫學院27日下午舉行記者會說明新型肺炎最新疫情，梁卓偉在會中作以上估算。

他說，截至大年初一（25日），估算武漢應有不少於2.5萬人確診，加上仍處於潛伏期、未發病的個案，預料武漢已有4.4萬人感染。而病毒的基本繁殖率為2.13，代表疫情每6.2日就會倍增。

梁卓偉表示，武漢是華中地區主要交通樞紐，估計部分遭感染人士早在大年初一前經各交通工具前往其他省市，最少有18宗個案已進入青島，最高有318宗已進入重慶。

他認為，武漢確診人數將在未來日子繼續上升，不敢說早前的封關措施沒有效用，但隨著部分個案較早前已輸出至其他省市，有關地區疫情將出現大變化，未來幾週會持續出現確診個案。

梁卓偉預計，疫情將會在4、5月陸續在重慶、北京、上海、廣州及深圳「見頂」。其中，重慶與武漢交通連接最頻繁，出入境人流最多，將較其他省市早一至兩週達至頂峰，至6、7月疫情將慢慢減退。

他表示，會將研究結果發給世界衛生組織（WHO）、中國國家疾控中心和香港特區政府參考。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1090127

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