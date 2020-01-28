中國專家：無症狀武漢肺炎患者 仍具傳染力

中國國家醫療專家組成員28日表示，部分感染新型冠狀病毒肺炎的患者雖然沒有症狀，仍具有一定傳播力。圖為武漢武昌區衛生服務中心內社區醫務人員問診情況。（中新社提供）

（中央社台北28日電）中國國家醫療專家組成員李興旺今天表示，部分感染新型冠狀病毒肺炎的患者雖然沒有症狀，仍具有一定傳播力；他指出，這些患者多半接受醫學觀察並進行居家隔離，確保對傳染源的控制。

中國國家衛生健康委員會今天上午召開記者會，北京地壇醫院感染性疾病診療與研究中心首席專家李興旺在回應媒體提問時，作上述表示。

李興旺表示，目前觀察到一些沒有症狀、但核酸檢測為陽性的感染者，還有一些病人發燒不明顯，偶爾乾咳或無力；從傳染病規律來說，這些病人也具有一定的傳播力，因此對防控工作帶來一定的困難和複雜性。

但李興旺指出，由於新型冠狀病毒主要經由「近距離」飛沫傳染，而輕症病人一般較少咳嗽症狀，因此傳染力可能不那麼強。

他表示，無症狀感染者主要是在「密切接觸者」中發現的，他們目前都按要求進行醫學觀察，不會隨意到公共場所進行自由活動，更多是進行居家隔離，因而保證了對傳染源的控制。

對於武漢肺炎的傳染，李興旺說，疾病的症狀更多是咳嗽，呼吸道傳染疾病主要是透過「近距離」飛沫傳染，可能在1.2公尺或1.5公尺的近距離傳播。

另外，疾病可能透過接觸傳染，若手部沾染病毒後揉眼睛，可能造成感染。因此呼籲要帶口罩、勤洗手，減少傳播和個人感染的風險。（編輯：沈朋達/林克倫）1090128