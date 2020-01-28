更多編輯台推薦新聞：
專訪／白嘉莉決定返台度餘生 直喊台灣女兒回家了
娛樂

專訪／白嘉莉決定返台度餘生 直喊台灣女兒回家了

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

統一發票108年11-12月千萬獎號碼：59647042
生活

統一發票108年11-12月千萬獎號碼：59647042

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看
生活

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情6/100

中國專家：無症狀武漢肺炎患者 仍具傳染力

最新更新：2020/01/28 15:25
中國國家醫療專家組成員28日表示，部分感染新型冠狀病毒肺炎的患者雖然沒有症狀，仍具有一定傳播力。圖為武漢武昌區衛生服務中心內社區醫務人員問診情況。（中新社提供）
中國國家醫療專家組成員28日表示，部分感染新型冠狀病毒肺炎的患者雖然沒有症狀，仍具有一定傳播力。圖為武漢武昌區衛生服務中心內社區醫務人員問診情況。（中新社提供）

（中央社台北28日電）中國國家醫療專家組成員李興旺今天表示，部分感染新型冠狀病毒肺炎的患者雖然沒有症狀，仍具有一定傳播力；他指出，這些患者多半接受醫學觀察並進行居家隔離，確保對傳染源的控制。

中國國家衛生健康委員會今天上午召開記者會，北京地壇醫院感染性疾病診療與研究中心首席專家李興旺在回應媒體提問時，作上述表示。

李興旺表示，目前觀察到一些沒有症狀、但核酸檢測為陽性的感染者，還有一些病人發燒不明顯，偶爾乾咳或無力；從傳染病規律來說，這些病人也具有一定的傳播力，因此對防控工作帶來一定的困難和複雜性。

但李興旺指出，由於新型冠狀病毒主要經由「近距離」飛沫傳染，而輕症病人一般較少咳嗽症狀，因此傳染力可能不那麼強。

他表示，無症狀感染者主要是在「密切接觸者」中發現的，他們目前都按要求進行醫學觀察，不會隨意到公共場所進行自由活動，更多是進行居家隔離，因而保證了對傳染源的控制。

對於武漢肺炎的傳染，李興旺說，疾病的症狀更多是咳嗽，呼吸道傳染疾病主要是透過「近距離」飛沫傳染，可能在1.2公尺或1.5公尺的近距離傳播。

另外，疾病可能透過接觸傳染，若手部沾染病毒後揉眼睛，可能造成感染。因此呼籲要帶口罩、勤洗手，減少傳播和個人感染的風險。（編輯：沈朋達/林克倫）1090128

延伸閱讀
范瑋琪道歉 為罵蘇貞昌管制口罩出口認錯武漢肺炎台灣新增2確診 境外移入累積達7例武漢肺炎釀口罩缺貨 疾管署釋出600萬片至超商中國官方：武漢肺炎確診增至291例 6人死亡
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報