武漢肺炎嚴峻 陸委會：湖北列紅色旅遊警示區域

（中央社記者繆宗翰台北28日電）中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，陸委會今天調升湖北省旅遊警示燈號為「紅色」，建議民眾不宜前往；其他省市區（不含港澳）旅遊警示燈號為「橙色」，建議避免非必要旅行。（延伸閱讀：武漢肺炎28日增2確診累計7例 陸客封城前來台自由行）

大陸委員會下午發布新聞稿，表示依照中央流行疫情指揮中心的決定，作上述宣布。

陸委會表示，鑒於中國大陸2019新型冠狀病毒肺炎疫情擴大，各地持續出現病例且急遽增加，疫情嚴峻；且世界衛生組織已表示該病毒具人傳人能力，感染風險增加，中央流行疫情指揮中心今天已將旅遊疫情建議第三級警告（Warning）範圍擴大至中國大陸（不含港澳）。

陸委會指出，依據陸方通報資料，中國大陸截至2020年1月27日累計確診4515例新型冠狀病毒感染的肺炎病例，其中976例重症，106例死亡，30個省市區已有確診或疑似病例，且病例數快速攀升，旅遊風險持續升高，有必要將相關區域列為「橙色」警示。

陸委會表示，湖北省的疫情最為嚴重，國內確診案例均有武漢旅遊史或居住史，且湖北持續進行相關管制措施，民眾至當地旅遊有高度風險，因此，提升湖北省為「紅色」警示，建議民眾不要前往。

陸委會強調，為因應疫情升高，中央流行疫情指揮中心持續統籌各項防疫工作，民眾應全力配合整體防疫政策及各項防治措施，以降低疫病的衝擊。有關疫情最新資訊可參閱疾管署網站（https://www.cdc.gov.tw/），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。（編輯：沈朋達）1090128