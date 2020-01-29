中國武漢肺炎確診數超過SARS 西藏現疑似病例

（中央社台北29日電）中國國家衛健委今天公布，28日中國大陸31個省（區、市）新增1459例武漢新型肺炎確診病例，累計確診病例達5974例，超過當年SARS確診人數。此前唯一沒有疫情的西藏，也出現一例疑似病例。

據中國國家衛生健康委員會官網通報，28日零時至深夜12時，31個省市及自治區新增1549例確診病例，新增263例重症病例，新增死亡病例26例（包括湖北省25例、河南省1例），新增治癒出院病例43例，新增疑似病例3248例（包括西藏1例）。

在累積數量上，截至28日深夜12時，中國國家衛健委收到31個省市報告確診病例5974例，現有重症病例1239例，累計死亡病例132例，累計治癒出院103例。現有疑似病例9239例。

2002至2003年，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）在中國大陸有5327起確診病例。本次中國大陸新型冠狀病毒肺炎確診病例已超過當年SARS確診人數。

目前累積追蹤到密切接觸者6萬5537人，當日解除醫學觀察1604人，現有5萬9990人正接受醫學觀察。

另外，香港特別行政區累計通報8例確診病例，澳門特別行政區則有7例，和前一天的數字相同。（編輯：沈朋達/繆宗翰）1090129