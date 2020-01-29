西藏武漢肺炎疑似病例 為湖北移入人士

（中央社台北29日電）中國大陸31個省（區、市）昨天新增1459例新型冠狀病毒肺炎確診病例，西藏也傳出一起疑似病例。根據最新通報，這起病例是一名來自湖北的男子，他在22至24日經由武漢武昌乘火車到達拉薩。

由於西藏是中國大陸爆發新型冠狀病毒肺炎以來唯一未傳出疫情的地區，這起疑似病例也格外受到矚目。

中新社下午引述西藏自治區衛生健康委員會29日通報報導，這名34歲的張姓男子是湖北省隨州市人。他於1月22至24日經由武昌乘火車到達拉薩市，25日晚間自行前往西藏自治區指定定點醫療機構就診並收治入院，接受隔離治療。

通報指出，1月28日，根據臨床表現和自治區疾病預防控制中心實驗室檢測，判定張姓男子為新型冠狀病毒感染的疑似病例，目前生命跡象平穩，密切接觸者已接受醫學隔離觀察，檢體則已送至中國疾病預防控制中心進行複核檢測。

湖北武漢爆發新型冠狀病毒肺炎疫情後，於23日凌晨宣布當日上午10時起中斷對外通道，隨後湖北各地也陸續封城。在此之前，不少武漢居民紛紛逃離當地，向外遷移。武漢市長周先旺26日晚間表示，截至當時已有500多萬人離開武漢。

據中國國家衛生健康委員會官網上午通報，28日零時至深夜12時，31個省、市及自治區新增1549例確診病例，累計確診病例5974例，已超過2002至2003年，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的5327起確診病例。

綜合陸媒統計，截至發稿，中國大陸累計確診病例至少已達6017例。（編輯：繆宗翰/賴言曦）1090129