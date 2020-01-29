武漢肺炎疫情擴散 中國染病人數破6000例

中國央視報導，截至29日晚間6時，中國感染武漢肺炎的病例已達6055例。圖為中國南京市28日晚間街道上不見大年初四人潮，只有高聳大樓點亮「戴口罩」等防疫標語。（中新社提供）

（中央社台北29日電）據中國官媒中央電視台報導，截至今天晚間6時，中國感染新型冠狀病毒肺炎的病例已達6055例，其中132例死亡，115例已出院。（延伸閱讀：中國武漢肺炎確診數超過SARS 西藏現疑似病例）

中國央視今天晚間6時許報導，源自中國湖北省武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒，目前病例累計已達6055例，其中115例出院，132例死亡。

據報導，中國目前病例數最多的地區為湖北省，已確診3554例，死亡125例；浙江省次之，目前確診296例，無死亡病例。其他7起死亡病例分別為北京市1例、上海市1例、海南省1例、河南省2例、黑龍江省1例、河北省1例。

本次新型冠狀病毒肺炎疫情在中國的累積病例，已超過2002至2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS），當時中國確診SARS病例共5327起。（編輯：賴言曦/陳家倫）1090129