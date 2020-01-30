武漢肺炎衝擊 湖北企業最快14日才開工

（中央社台北30日電）武漢肺炎迅速蔓延，衝擊中國經濟。據湖北官方昨天宣布，全省各企業復工時間最快要到2月14日，較其他多數地區晚4至5天。

湖北省長王曉東29日晚上在有關武漢肺炎疫情的新聞發布會上表示，全省各類企業復工時間不早於2月13日晚上12時。各類學校延期開學，具體開學時間視疫情防控情況決定。

在此之前，多地已發布延後開工開學的通知。上海市、廣東省、浙江省、雲南省、江西省等省市內各類企業以及北京的建築工地不早於2月9日晚上12時前復工；蘇州、常州的企業以及重慶、長沙的建築工地則是不早於2月8日晚上12時前復工。

此外，各地開學時間也陸續公布。上海市、浙江省、廣東省、江蘇省、四川省的各級學校2月17日前不開學；山東省定中小學不早於2月17日開學，大學不早於2月24日開學；黑龍江省暫定中小學3月2日開學、大學3月1日以後開學。

截至29日，2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）在中國死亡病例已累計至170例，其中湖北省占162例，當地確診4586例；湖北省人口數約為5850萬。（編輯：張淑伶/賴言曦）1090130