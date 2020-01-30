武漢肺炎延燒 中國民眾自製路障防病毒入侵

（中央社北京30日綜合外電報導）武漢肺炎疫情延燒，中國各地民眾自製簡易路障，例如堆疊腳踏車擋住社區入口，以防止致命病毒入侵。另有照片顯示，一名男子揮舞武術刀，呼籲「外來人員禁止入內」。

法新社報導，中國政府採取嚴厲措施，包含實施嚴格交通限制等，以防堵2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情。目前有超過5000萬人受困武漢和周圍城市。

中國境內每天都新增多起確診病例，引發全民恐慌。一般民眾和地方官員擔心來自湖北省的旅客會將病毒帶進他們的社區，因此決定自製簡易路障，為防堵疫情擴散的工作盡一份心力。

北京一處住宅區外，民眾將各色公用腳踏車和木頭階梯隨意纏繞堆疊，製成路障來擋住側門入口，迫使訪客必須到大門向守衛登記後才能入內。

中國其他地區也出現各種自製路障，相關照片在微博上瘋傳。其中一張照片顯示，一名戴著醫療用口罩男子坐在簡易路障上，揮舞傳統武術刀。路障前放著寫有「外來人員禁止入內」的告示牌。

另一張據稱在山東省拍下的照片顯示，兩名老人戴著醫療用口罩，站在一個紙板告示牌後方。告示牌上寫有指令，要求訪客折返，勿進入社區。

不過，當局今天命令移除所有未獲授權放置的路障，指稱這些路障可能妨礙農產品運輸。（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）1090130