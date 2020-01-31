防範武漢肺炎 港府面臨全面關閉口岸壓力

（中央社記者張謙香港31日電）雖然香港至今沒有本土傳播的武漢新型冠狀病毒肺炎病患，但政府在防疫上仍然面對不少困難，包括有醫護人員要求政府全面封關（關閉口岸）。

香港至今累計有12宗武漢新型肺炎確診個案，但病患大都來自中國大陸或港人在大陸感染，屬於輸入性感染，並非在本土傳播。

疫症爆發以來，港府已採取多項措施防範疫情在本地傳播，包括關閉了6個連接大陸的口岸，又獲得北京中央配合，停發來港自由行及團體遊簽註，令訪港陸客大減。

不過，港府在防治上仍面對坊間壓力，包括有前線醫護人員要求政府全面封關，即關閉香港的對外接觸，停止一切人流與物流往來。

據報導，至今有1100名醫護人員聯署響應封關訴求並向政府發出公開信，表示如果政府不答應訴求，不排除發起罷工行動。

對於全面封關要求，港府至今認為不可行，因為一旦全面封關，就連在大陸的港人也不能入境。此外，全面封關的話，也會造成物流上的中斷，對港不利，甚至帶來更大恐慌。

也有報章指出，如果全面封關只針對中國大陸，也有歧視問題。

除了應否全面封關爭議外，港府也面對防疫口罩嚴足短缺的問題，日來不少市民通宵排隊搶購口罩，但仍然是一罩難求，坊間怨聲載道，批評政府協助不力。

對於民眾的責難，政務司司長張建宗昨天回應說，政府已致力在全球採購，本月至今已在全球採購了500萬個口罩，以及促成800萬個口罩從大陸運至香港供零售店銷售。

他說，未來將會有2400萬個口罩分批運扺香港供零售店銷售。

不過，泛民主派的民主黨和親政府的民主建港協進聯盟今天同時請願，要求政府確保有足夠口罩供應。（編輯：張淑伶）1090131