母胎傳染武漢肺炎 中國：無足夠數據證實風險

（中央社記者林克倫北京1日電）針對武漢肺炎是否會在妊娠期傳染給胎兒，北京婦產科醫生今天表示，對胎兒有無影響、是否繼續懷孕等問題，目前尚無足夠數據證實新型冠狀病毒感染有沒有母胎傳播的風險。

中國國家衛生健康委員會今天下午就新型冠狀病毒感染孕產婦、嬰幼兒和托育機構等健康防護舉行記者會，北京大學第三醫院產科主任趙揚玉在會上回答媒體提問時，作上述表示。

趙揚玉指出，首先是治療問題，如果孕產婦確診是新型冠狀病毒感染，由於孕婦的抵抗力相對較低，可能會有一些突發問題。「救治時是以孕產婦的生命作為首位的，首先要考慮孕產婦的救治，這是最重要的」。

她表示，在此前提下，再來考慮用藥對胎兒的影響。目前大多數抗病毒藥物在妊娠期用藥是相對安全的，但妊娠期用藥也相對複雜，且治療過程可能聯合很多藥一起應用，所以要關注藥物間的不良反應。

趙揚玉強調，針對妊娠期感染病毒的問題，確診的妊娠婦女在治療過程中，一定要嚴格在醫生的指導下進行治療，「請大家不要盲目的採用其他的方式治療」。

至於對胎兒有無影響、是否繼續妊娠的問題。趙揚玉表示，從目前的數字來看，「還沒有足夠的數據來證實」，新型冠狀病毒感染有沒有母胎傳播的風險。

她指出，例如孕婦確診能不能繼續妊娠，醫師會綜合病人的具體情況，包括孕周、疾病嚴重程度，必要時和婦產、傳染病、重症、新生兒科等醫生共同討論，到底是繼續妊娠還是終止妊娠。

趙揚玉強調，「最主要考慮點是孕婦，要保證孕婦的安全為前提，這是最重要的」。只要妊娠早期的發燒，持續或長時間高燒，病毒對早孕期的胚胎組織還是有一定危害的，還是需要關注的。（編輯：繆宗翰）1090201